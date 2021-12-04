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Haberler Galeri Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Kimse bu kadar beklemiyordu

Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Kimse bu kadar beklemiyordu

Kardeşlerim her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun dizinin en çok konuşulan ismi oldu. Rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile aralarındaki uyumla gönüllere taht kurarken özel hayatıyla mercek altına alındı. Çok küçük yaşlardan itibaren ekranlarda olan Coşkun oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı...

Giriş Tarihi: 04.12.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 16:53
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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Kimse bu kadar beklemiyordu

Kardeşlerim'in genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken yaşıyla merak konusu oldu.

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Kimse bu kadar beklemiyordu

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun ve ünlü isimlerin yaşları...

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Kimse bu kadar beklemiyordu

Onur Seyit Yaran - 13 Ocak 1995

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Kimse bu kadar beklemiyordu

Öykü Karayel - 20 Ağustos 1990

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Kimse bu kadar beklemiyordu

Yüsra Geyik - 21 Haziran 1990