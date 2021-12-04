Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Kimse bu kadar beklemiyordu

Kardeşlerim her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun dizinin en çok konuşulan ismi oldu. Rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile aralarındaki uyumla gönüllere taht kurarken özel hayatıyla mercek altına alındı. Çok küçük yaşlardan itibaren ekranlarda olan Coşkun oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı...