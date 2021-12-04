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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara geri dönen Fahriye Evcen, oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti. Burak Özçivit'le evliliğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu. Güzel oyuncu son olarak siyahlar içinde çekildiği pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen oyuncunun karelerine eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı...

Giriş Tarihi: 04.12.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 17:19
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, 12,3 milyonluk Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Evcen, kısa bir süre önce ekranlara dönmüştü.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Siyahlar içinde poz veren Fahriye Evcen, deri pantolonuyla sosyal medyayı adeta yaktı geçti.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

BURAK ÖZÇİVİT KAYITSIZ KALAMADI

Eşinin pozlarına kayıtsız kalamayan Burak Özçivit ise fotoğrafa kalp emojileri bırakmayı ihmal etmedi.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Evcen'in pozları, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.