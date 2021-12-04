04 Aralık 2021, Cumartesi
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı
Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara geri dönen Fahriye Evcen, oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti. Burak Özçivit'le evliliğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu. Güzel oyuncu son olarak siyahlar içinde çekildiği pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen oyuncunun karelerine eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı...
Giriş Tarihi: 04.12.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 17:19
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