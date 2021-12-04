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Haberler Galeri Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ortaya çıkan görüntüleri şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar orada rol almış

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ortaya çıkan görüntüleri şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar orada rol almış

Vatanım Sensin dizisiyle adını duyuran Pınar Deniz, Yargı'da canlandırdığı Ceylin karakteriyle kariyerinin zirvesine çıktı. Aşk 101 dizisiyle adını yurt dışında da duyuran Deniz'in yıllar öncesine ait görüntüleri şoke etti. Güzelliğiyle gönüllere taht kuran Pınar Deniz'in bir zamanlar rol aldığı yapım herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 04.12.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 16:07
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ortaya çıkan görüntüleri şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar orada rol almış

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ortaya çıkan görüntüleri şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar orada rol almış

Vatanım sensin dizisi ile başladığı kariyerinde hızla yükselen oyuncunun ortaya çıkan görüntüleri şaşırttı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ortaya çıkan görüntüleri şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar orada rol almış

Oyunculuğa ilk adım attığı yıllarda Murat Dalkılıç'ın klibinde rol alan Deniz'i görenler tanıyamadı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ortaya çıkan görüntüleri şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar orada rol almış

Özellikle Yargı dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan Pınar Deniz güzelliğiyle dikkat çekti. Deniz'in makyajsız hali de görenlerden tam not aldı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ortaya çıkan görüntüleri şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar orada rol almış

İşte Pınar Deniz ve ünlü isimlerin makyajsız halleri…