Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ortaya çıkan görüntüleri şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar orada rol almış

Vatanım Sensin dizisiyle adını duyuran Pınar Deniz, Yargı'da canlandırdığı Ceylin karakteriyle kariyerinin zirvesine çıktı. Aşk 101 dizisiyle adını yurt dışında da duyuran Deniz'in yıllar öncesine ait görüntüleri şoke etti. Güzelliğiyle gönüllere taht kuran Pınar Deniz'in bir zamanlar rol aldığı yapım herkesi şaşırttı.