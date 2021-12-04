04 Aralık 2021, Cumartesi
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ortaya çıkan görüntüleri şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar orada rol almış
Vatanım Sensin dizisiyle adını duyuran Pınar Deniz, Yargı'da canlandırdığı Ceylin karakteriyle kariyerinin zirvesine çıktı. Aşk 101 dizisiyle adını yurt dışında da duyuran Deniz'in yıllar öncesine ait görüntüleri şoke etti. Güzelliğiyle gönüllere taht kuran Pınar Deniz'in bir zamanlar rol aldığı yapım herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 04.12.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 16:07
- 1
- 57
- 2
- 57
- 3
- 57
- 4
- 57
- 5
- 57