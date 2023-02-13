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Kardeşlerim’in oyuncusu Ogün Kaptanoğlu bir kişiyi enkazdan kurtardı! “Tarifi mümkün değil”

Türkiye'nin yüreğini yakan depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler bir canı daha kurtarabilmek için canla başla mücadele ederken Kardeşlerim'in oyuncusu Ogün Kaptanoğlu da bölgedeki çalışmalara katıldı. Hatay'da enkaz altında bulunan vatandaşlardan birini kurtaran Kaptanoğlu yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 13.02.2023 13:29
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Kardeşlerim’in oyuncusu Ogün Kaptanoğlu bir kişiyi enkazdan kurtardı! “Tarifi mümkün değil”

7.7 ve 7.6'lık depremlerle felaketi yaşayan Türkiye, tüm depremzedelere ulaşıp yaralarını sarmaya çalışıyor. Ünlü oyuncu Ogün Kaptanoğlu da üyesi olduğu KİF Arama Kurtarma ekibiyle bölgeye gitti.

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Kardeşlerim’in oyuncusu Ogün Kaptanoğlu bir kişiyi enkazdan kurtardı! “Tarifi mümkün değil”

Afet bölgesinde çalışmalara katılan başarılı oyuncu, ekibiyle birlikte enkaz altında kalan bir kişiyi kurtardı. Müdahale anlarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

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Kardeşlerim’in oyuncusu Ogün Kaptanoğlu bir kişiyi enkazdan kurtardı! “Tarifi mümkün değil”

"KİF Arama Kurtarma ve ilk yardım ekibi olarak Hatay Defne bölgesine ağır hava koşulları sebebiyle 19 saatlik bir yolculukla, afetin 38. Saatin de Hatay'a ulaşan 3. Arama Kurtarma Ekibiydik, ulaştığımız an kurtarma çalışmalarına başladık.

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Kardeşlerim’in oyuncusu Ogün Kaptanoğlu bir kişiyi enkazdan kurtardı! “Tarifi mümkün değil”

Antakya Spor salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Sabaha kadar süren 6,5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik.

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Kardeşlerim’in oyuncusu Ogün Kaptanoğlu bir kişiyi enkazdan kurtardı! “Tarifi mümkün değil”

Maalesef son ana kadar kardeşi için direnen Halime'yi ambulansa alırken tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Şevket'in kurtulduğunu gören Halime'nin sevindiğini gördük, söylediklerini unutamayacağız.