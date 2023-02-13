Kardeşlerim’in oyuncusu Ogün Kaptanoğlu bir kişiyi enkazdan kurtardı! “Tarifi mümkün değil”

Türkiye'nin yüreğini yakan depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler bir canı daha kurtarabilmek için canla başla mücadele ederken Kardeşlerim'in oyuncusu Ogün Kaptanoğlu da bölgedeki çalışmalara katıldı. Hatay'da enkaz altında bulunan vatandaşlardan birini kurtaran Kaptanoğlu yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.