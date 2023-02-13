Ferhat Göçer’den yakın dostu Zilan Tigris’e acı veda: Nefesim kesildi yüreğim yandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki şiddetli deprem, beraberinde etkilediği 10 ilde büyük yıkımlara yol açtı. Türkiye bir yandan kaybettiği canlarına ağlarken, bir yandan bir umut hala enkaz altındaki vatandaşların canlı çıkabilme ihtimaline tutunuyor. O isimlerden biri de oyuncu Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris idi...