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Ferhat Göçer'den yakın dostu Zilan Tigris’e acı veda: Nefesim kesildi yüreğim yandı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Canla başla kurtarma çalışmaları sürerken dün enkaz altındaki ünlü çiftten acı haber geldi. Kuruluş Osman dizisinde de rol alan oyuncu Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer de yakın dostu Zilan Tigris'e duygusal bir veda paylaşımında bulundu.
Giriş Tarihi: 13.02.2023 12:55Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 12:57