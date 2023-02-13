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Ferhat Göçer'den yakın dostu Zilan Tigris’e acı veda: Nefesim kesildi yüreğim yandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Canla başla kurtarma çalışmaları sürerken dün enkaz altındaki ünlü çiftten acı haber geldi. Kuruluş Osman dizisinde de rol alan oyuncu Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer de yakın dostu Zilan Tigris'e duygusal bir veda paylaşımında bulundu.

Giriş Tarihi: 13.02.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 12:57
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Ferhat Göçer’den yakın dostu Zilan Tigris’e acı veda: Nefesim kesildi yüreğim yandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki şiddetli deprem, beraberinde etkilediği 10 ilde büyük yıkımlara yol açtı. Türkiye bir yandan kaybettiği canlarına ağlarken, bir yandan bir umut hala enkaz altındaki vatandaşların canlı çıkabilme ihtimaline tutunuyor. O isimlerden biri de oyuncu Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris idi...

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Ferhat Göçer’den yakın dostu Zilan Tigris’e acı veda: Nefesim kesildi yüreğim yandı

Kuruluş Osman dizisinde de rol alan oyuncu Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris, Diyarbakır'da günlerdir enkaz altındaydılar. Fakat ünlü çiftten dün kahreden haber geldi.

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Ferhat Göçer’den yakın dostu Zilan Tigris’e acı veda: Nefesim kesildi yüreğim yandı

Ünlü çiftin Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Ofis Semti'nde yıkılan 9 katlı Sözel Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybettiği öğrenildi. Haberi alan şarkıcı Ferhat Göçer ise adeta yıkıldı.

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Ferhat Göçer’den yakın dostu Zilan Tigris’e acı veda: Nefesim kesildi yüreğim yandı

"NEFESİN KESİLDİ, YÜREĞİM YANDI"

Yakın dostu Zilan Tigris'i kaybetmenin acısını yaşayan Göçer, sosyal medya hesabından arkadaşına şu sözlerle veda etti:

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Ferhat Göçer’den yakın dostu Zilan Tigris’e acı veda: Nefesim kesildi yüreğim yandı

"Ah Zilan… Sesini ilk duyduğumda büyülenmiştim… Dostum… Arkadaşım… Meslektaşım… Bugün cansız bedenini göçük altından çıkarmışlar… Duyduğumda nefesim kesildi, yüreğim yandı…"