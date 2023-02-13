13 Şubat 2023, Pazartesi
Alişan’dan sözleri yürek parçaladı: "Sadece bir hafta önce bu gece..."
Alişan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürek parçaladı. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından 8. günde de arama kurtarma çalışmaları devam ederken mucize kurtuluşlar bugün de devam etti. Sanat dünyası da hem sahada hem sosyal medyadan yardımlara destek olurken şarkıcı Alişan'dan yürek dağlayan bir paylaşım geldi. İşte duygularını sosyal medya hesabında yazıya döken Alişan'ın o satırları...
Giriş Tarihi: 13.02.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 16:16
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