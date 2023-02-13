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Alişan’dan sözleri yürek parçaladı: "Sadece bir hafta önce bu gece..."

Alişan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürek parçaladı. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından 8. günde de arama kurtarma çalışmaları devam ederken mucize kurtuluşlar bugün de devam etti. Sanat dünyası da hem sahada hem sosyal medyadan yardımlara destek olurken şarkıcı Alişan'dan yürek dağlayan bir paylaşım geldi. İşte duygularını sosyal medya hesabında yazıya döken Alişan'ın o satırları...

Giriş Tarihi: 13.02.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 16:16
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Alişan’dan sözleri yürek parçaladı: Sadece bir hafta önce bu gece...

Peş peşe yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alişan’dan sözleri yürek parçaladı: Sadece bir hafta önce bu gece...

Arama kurtarma çalışmaları tüm hızla devam ederken 10 ilde toplam can kaybı 30 binin üzerine çıktı.

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Alişan’dan sözleri yürek parçaladı: Sadece bir hafta önce bu gece...

Depremin 8. gününde üzen haberlerin yanı sıra mucize haberler de gelmeye devam ediyor. Ünlü isimler ise paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı Alişan Instagram hesabından yazdığı o satırlarla yürek sızlattı.

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Alişan’dan sözleri yürek parçaladı: Sadece bir hafta önce bu gece...

İşte Alişan'ın o paylaşımı...

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Alişan’dan sözleri yürek parçaladı: Sadece bir hafta önce bu gece...

"Sadece 1 hafta önce bu gece, insanlar evlerinde uyumaya hazırlanıyorlardı... Belki kavga eden vardı, sabaha barışırız diyen; belki okullar açılıyor yarın diye üzülen ya da sevinen çocuklar vardı. Belki tatil planları yapanlar vardı, belki yepyeni bir iş kurmuş ya da işe başlayacak ve o heyecanla bir an önce uyuyayım da uyanayım diyenler vardı."