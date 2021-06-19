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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik yaşıyla olay oldu

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle kendisine hayran bırakan Yüsra Geyik, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Çok küçük yaşlarda oyunculuğa başlayan ve adeta Arka Sokaklar setinde büyüyen Geyik, 15 yıl sonra diziye veda etti. Yayınladığı ve paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturan Yüsra Geyik'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Yüsra Geyik'in yaşını duyan çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 19.06.2021 14:24
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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik yaşıyla olay oldu

15 yıldır Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik, adeta dizi setinde büyüdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik yaşıyla olay oldu

Başarılı performansıyla ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Geyik, dün yayınlanan bölümle diziye veda etti. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Geyik yaşıyla olay oldu.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik yaşıyla olay oldu

İşte Yüsra Geyik başta olmak üzere ünlülerin yaşları…

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik yaşıyla olay oldu

Onur Bay - 1996 yılında doğdu

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik yaşıyla olay oldu

Dilara Aksüyek - 24 Temmuz 1987