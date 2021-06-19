Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik yaşıyla olay oldu

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle kendisine hayran bırakan Yüsra Geyik, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Çok küçük yaşlarda oyunculuğa başlayan ve adeta Arka Sokaklar setinde büyüyen Geyik, 15 yıl sonra diziye veda etti. Yayınladığı ve paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturan Yüsra Geyik'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Yüsra Geyik'in yaşını duyan çok şaşırdı.