18 Aralık 2021, Cumartesi
Aslıhan Güner yeni yaşını kutladı! Çiçekli elbisesiyle hayran bıraktı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle kariyerinde yükselişe geçen Aslıhan Güner, doğum gününe özel paylaşımlar yaptı. Eşi Mert Kılıç'la çıktığı yemekte yeni yaşını kutlayan güzel oyuncu, yemek öncesi ayna karşısında verdiği bir pozu da takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu çiçekli elbisesiyle hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 18.12.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 11:08
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