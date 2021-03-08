Kardeşlerim’in genç yıldızı Su Burcu Yazgı Çoşkun: Asla bırakma planım yok

2004 doğumlu olan oyuncu mesleğe 5 yaşında başladığını ileride çok daha büyük rollerde oynamak istediğini belirtiyor; "İlk oyunculuk deneyimimi 5-6 yaşımda yaptım. O zamandan beri bu sektöre çok ilgiliydim ve devam etmek istedim. Ama ilerlemek için çok çalışmak gerekiyor. Bu yüzden, daha iyi olabilmek için eğitimler aldım. Hâlâ çok çalışıyorum ve öğrenme isteğimi hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Daha çok küçüğüm ve önümde kocaman bir yol var."

