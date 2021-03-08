Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer kaç yaşında! Rojda Demirer yaşıyla şaşırttı

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı ile ekranlarda olan Rojda Demirer, sosyal medyada en çok konuşulan oyunculardan biri oldu. Firuzan karakteriyle dizide kilit rollerden birine hayat veren Demirer, özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Rojda Demirer'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer'in yaşı...