08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer kaç yaşında! Rojda Demirer yaşıyla şaşırttı

Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer kaç yaşında! Rojda Demirer yaşıyla şaşırttı

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı ile ekranlarda olan Rojda Demirer, sosyal medyada en çok konuşulan oyunculardan biri oldu. Firuzan karakteriyle dizide kilit rollerden birine hayat veren Demirer, özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Rojda Demirer'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer'in yaşı...

Giriş Tarihi: 08.03.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 15:51
  • 1
  • 62
Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer kaç yaşında! Rojda Demirer yaşıyla şaşırttı

Maraşlı'daki Firuzan karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Rojda Demirer, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Demirer'in yaşı merak konusu oldu. İşte Rojda Demirer ve birçok ünlü ismin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 62
Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer kaç yaşında! Rojda Demirer yaşıyla şaşırttı

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

  • 3
  • 62
Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer kaç yaşında! Rojda Demirer yaşıyla şaşırttı

ALİNA BOZ
14 Haziran 1998

  • 4
  • 62
Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer kaç yaşında! Rojda Demirer yaşıyla şaşırttı

ASLI ENVER
10 Mayıs 1984

  • 5
  • 62
Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer kaç yaşında! Rojda Demirer yaşıyla şaşırttı

MURAT BOZ
7 Mart 1980

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ