Kardeşlerim'in Cansu'su Melisa Bostancıoğlu bakın nasıl ünlü olmuş! Meğer ilk o dizide rol almış...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'e katılan ve Cansu karakterine hayat veren Melisa Bostancıoğlu, izleyicilerden büyük övgü aldı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar gibi tanınmış isimlerin bulunduğu dizi, oyuncularıyla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle Bostancıoğlu'nun hayatını merak edenler, onun ilk kez hangi dizide yer aldığını öğrendiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bostancıoğlu, oyunculuk kariyerine ilk o diziyle başlamış...