23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kardeşlerim'in Cansu'su Melisa Bostancıoğlu bakın nasıl ünlü olmuş! Meğer ilk o dizide rol almış...

Kardeşlerim'in Cansu'su Melisa Bostancıoğlu bakın nasıl ünlü olmuş! Meğer ilk o dizide rol almış...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'e katılan ve Cansu karakterine hayat veren Melisa Bostancıoğlu, izleyicilerden büyük övgü aldı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar gibi tanınmış isimlerin bulunduğu dizi, oyuncularıyla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle Bostancıoğlu'nun hayatını merak edenler, onun ilk kez hangi dizide yer aldığını öğrendiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bostancıoğlu, oyunculuk kariyerine ilk o diziyle başlamış...

Giriş Tarihi: 23.03.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 13:15
  • 1
  • 8
Kardeşlerim’in Cansu’su Melisa Bostancıoğlu bakın nasıl ünlü olmuş! Meğer ilk o dizide rol almış...

Başarollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisi, büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

  • 2
  • 8
Kardeşlerim’in Cansu’su Melisa Bostancıoğlu bakın nasıl ünlü olmuş! Meğer ilk o dizide rol almış...

ATV'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de konusu ve oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Özellikle Cansu karakterine hayat veren Melisa Bostancıoğlu, performansıyla övgü topluyor.

  • 3
  • 8
Kardeşlerim’in Cansu’su Melisa Bostancıoğlu bakın nasıl ünlü olmuş! Meğer ilk o dizide rol almış...

Güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla merak konusu oldu.

  • 4
  • 8
Kardeşlerim’in Cansu’su Melisa Bostancıoğlu bakın nasıl ünlü olmuş! Meğer ilk o dizide rol almış...

Melisa Bostancıoğlu hakkındaki bir gerçek duyanları şaşırtıyor. Güzel oyuncu meğer ilk kez "Gelsin Hayat Bildiği" gibi dizisinde rol almış...

  • 5
  • 8
Kardeşlerim’in Cansu’su Melisa Bostancıoğlu bakın nasıl ünlü olmuş! Meğer ilk o dizide rol almış...

Güzel oyuncu meğer, Kardeşlerim'den önce "Gelsin Hayat Bildiği" gibi dizisinde rol almış...