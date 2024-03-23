Kardeşlerim'de Ömer’den Süsen’i cesaretlendiren hamle

ATV'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim", beklenmedik bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin duygu yüklü hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam 122. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi için nefesler tutuldu. İzleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte haberin detayları...