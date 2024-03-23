23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kardeşlerim'de Ömer’den Süsen’i cesaretlendiren hamle

Kardeşlerim'de Ömer’den Süsen’i cesaretlendiren hamle

ATV'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim", beklenmedik bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin duygu yüklü hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam 122. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi için nefesler tutuldu. İzleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 11:28
  • 1
  • 11
Kardeşlerim’de Ömer’den Süsen’i cesaretlendiren hamle

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Kardeşlerim", yeni bölümüyle her Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

  • 2
  • 11
Kardeşlerim’de Ömer’den Süsen’i cesaretlendiren hamle

122. bölümde neler olacak?

"Kardeşlik, düşmesin diye tutmak; bırakmayacağını bilerek dayanmaktır!"

Tüm gerçekleri Ömer'e itiraf etmek isteyen Akif, Tolga'dan yardım alarak, farklı bir yola başvururken, Cansu'nun kafede düşürdüğü bilekliği bulan Sarp, Cansu'ya ulaşmak için kolları sıvar.

  • 3
  • 11
Kardeşlerim’de Ömer’den Süsen’i cesaretlendiren hamle

Aybike ile Berk'in ilişkisine gölge düşürmek isteyen Gökhan, sinsice yaptığı planını devreye sokar.

  • 4
  • 11
Kardeşlerim’de Ömer’den Süsen’i cesaretlendiren hamle

Süsen gitmeyi çok istediği kurs için yapılacak elemeye katılmaya çekinince Ömer onu cesaretlendirir.

  • 5
  • 11
Kardeşlerim’de Ömer’den Süsen’i cesaretlendiren hamle

Hayatıyla ilgili birtakım gerçekleri Süreyya'dan öğrenen Akif, Nebahat'e karşı beklenmedik bir hamle yapar.