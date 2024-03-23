23 Mart 2024, Cumartesi
Kardeşlerim'de Ömer’den Süsen’i cesaretlendiren hamle
ATV'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim", beklenmedik bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin duygu yüklü hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam 122. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi için nefesler tutuldu. İzleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 11:28
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