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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'iydi! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son halini kimse tanıyamıyor...

Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'iydi! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son halini kimse tanıyamıyor...

Uğur Pektaş, her şeyi bıraktı, maneviyata yöneldi! Survivor yarışmasıyla tanınan ve ardından çeşitli dizi projelerinde yer alarak oyunculuğa adım atan ünlü isim, son haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Pektaş'ın yıllar içindeki değişimi, herkesi şaşırtıyor. İşte Uğur Pektaş'ın son görüntüsü...

Giriş Tarihi: 23.03.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 13:53
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Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’iydi! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son halini kimse tanıyamıyor...

Survivor yarışmasıyla tanınan ve çeşitli dizi projeleriyle oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

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Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’iydi! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son halini kimse tanıyamıyor...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Pektaş'ın, partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkının gerçeğe dönüştüğü biliniyor.

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Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’iydi! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son halini kimse tanıyamıyor...

2008 yılında Gamze Özçelik ile hayatını birleştiren çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları bulunuyor.

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Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’iydi! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son halini kimse tanıyamıyor...

Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. Gamze Özçelik de Uğur Pektaş da kendilerini maneviyata verdi.

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Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’iydi! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son halini kimse tanıyamıyor...

Uğur Pektaş'ın son hali...