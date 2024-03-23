23 Mart 2024, Cumartesi
Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'iydi! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son halini kimse tanıyamıyor...
Uğur Pektaş, her şeyi bıraktı, maneviyata yöneldi! Survivor yarışmasıyla tanınan ve ardından çeşitli dizi projelerinde yer alarak oyunculuğa adım atan ünlü isim, son haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Pektaş'ın yıllar içindeki değişimi, herkesi şaşırtıyor. İşte Uğur Pektaş'ın son görüntüsü...
Giriş Tarihi: 23.03.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 13:53
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