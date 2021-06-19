19 Haziran 2021, Cumartesi
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Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek: Beni Osman Yağmurdereli keşfetti
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle yeniden ekranlara dönen Çağla Şimşek, tüm dikkatleri üzerine çekti. 4 yaşında oyunculuğa başlayan ve bugüne kadar dört film ve sekiz dizide rol alan Şimşek, oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. Doktor muayenesinde keşfedildiğini söyleyen güzel oyuncu, "Osman Yağmurdereli tarafından keşfedildim. O günden beri setlerdeyim" dedi.
Giriş Tarihi: 19.06.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 10:13
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