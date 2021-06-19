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Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek: Beni Osman Yağmurdereli keşfetti

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle yeniden ekranlara dönen Çağla Şimşek, tüm dikkatleri üzerine çekti. 4 yaşında oyunculuğa başlayan ve bugüne kadar dört film ve sekiz dizide rol alan Şimşek, oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. Doktor muayenesinde keşfedildiğini söyleyen güzel oyuncu, "Osman Yağmurdereli tarafından keşfedildim. O günden beri setlerdeyim" dedi.

Giriş Tarihi: 19.06.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 10:13
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Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek: Beni Osman Yağmurdereli keşfetti

Güzel oyuncu Çağla Şimşek, atv dizisi 'Kardeşlerim'deki rolüyle dikkat çekti. Şimşek, dört kardeşin hikayesini anlatan dizide 'Ayşe' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu, 'Ömer'in zor anlarında ona destek olan 'Ayşe' karakteriyle en merak edilen genç oyunculardan biri haline geldi. Günaydın'a konuşan Şimşek, keşfedilme hikayesini anlattı.

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Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek: Beni Osman Yağmurdereli keşfetti

19 yaşındaki oyuncu 4 yaşından beri setlerde. Reklam filmleriyle ekranlarda görülmeye başlayan Şimşek'in ilginç bir keşfedilme hikayesi var. Şimşek, henüz 4 yaşındayken annesiyle birlikte gittikleri doktorun muayenehanesinde merhum yapımcı Osman Yağmurdereli'nin dikkatini çekmiş ve ardından oyunculuk kariyeri başlamış.

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Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek: Beni Osman Yağmurdereli keşfetti

Bugüne kadar dört film ve sekiz dizide rol alan Şimşek, hikayesini şu sözlerle anlattı:

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Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek: Beni Osman Yağmurdereli keşfetti

"Osman Yağmurdereli beni çok sevmiş. Anneme kartını vermiş ve 'Setimize gelin' demiş. Annem de beni sete götürmüş. Sonra da diziye başladım. Osman dedemin ruhu şad olsun, çok güzel zamanlardı."

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Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek: Beni Osman Yağmurdereli keşfetti

İlk olarak 'Elveda Derken' dizisindeki başrollerin çocuğu olarak ekrana gelen oyuncu, sevimli haliyle tüm izleyicilerin beğenisini kazandı. Ardından birkaç işte daha oynadıktan sonra atv dizisi 'Kayıp Prenses'te 'Duru' karakteriyle ilk başrolünü aldı.