Kardeşlerim’in Ayşe’si Çağla Şimşek: Beni Osman Yağmurdereli keşfetti

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle yeniden ekranlara dönen Çağla Şimşek, tüm dikkatleri üzerine çekti. 4 yaşında oyunculuğa başlayan ve bugüne kadar dört film ve sekiz dizide rol alan Şimşek, oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. Doktor muayenesinde keşfedildiğini söyleyen güzel oyuncu, "Osman Yağmurdereli tarafından keşfedildim. O günden beri setlerdeyim" dedi.