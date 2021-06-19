Defne Samyeli’den yeni hamle! 20 bin lirayı az buldu

Defne Samyeli ve ev sahibi Yusuf Araz arasında sular durulmadı. Samyeli'nin kirasını ödemediğini iddia ederek dava açan ve icra takibi başlatan Araz'a Samyeli de karşı dava açmıştı. Yusuf Araz'ın basına yaptığı açıklamanın doğru olmadığını iddia eden ünlü sunucu 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Bu davada 20 bin lira kazanan Samyeli, tazminat miktarını yetersiz bularak karara itiraz etti.