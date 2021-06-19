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Defne Samyeli’den yeni hamle! 20 bin lirayı az buldu

Defne Samyeli ve ev sahibi Yusuf Araz arasında sular durulmadı. Samyeli'nin kirasını ödemediğini iddia ederek dava açan ve icra takibi başlatan Araz'a Samyeli de karşı dava açmıştı. Yusuf Araz'ın basına yaptığı açıklamanın doğru olmadığını iddia eden ünlü sunucu 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Bu davada 20 bin lira kazanan Samyeli, tazminat miktarını yetersiz bularak karara itiraz etti.

Giriş Tarihi: 19.06.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 09:47
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Defne Samyeli’den yeni hamle! 20 bin lirayı az buldu

İş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz'daki evinde oturan kiracısı Defne Samyeli'nin 2019 Mart ayından itibaren kirasını ödemediği iddiasıyla haciz işlemleri başlatmıştı.

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Defne Samyeli’den yeni hamle! 20 bin lirayı az buldu

TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

Kira borçlarını ödeyen Samyeli, evden tahliyesini 3 aylık süre ile erteletmişti. Öte yandan oyuncu, savcılığın takipsizlik kararına rağmen Türkiye önünde kendisini şantajcı gibi gösterdiği iddiasıyla ev sahibine açtığı tazminat davasını kazandı.

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Defne Samyeli’den yeni hamle! 20 bin lirayı az buldu

MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Araz'ın bunu kendisini küçük düşürmek için yaptığını öne süren Defne Samyeli de harekete geçmişti. Eski spiker, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Araz hakkında 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

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Defne Samyeli’den yeni hamle! 20 bin lirayı az buldu

MİKTARI YETERSİZ BULDU

Dilekçede, Yusuf Araz'ın yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin Samyeli'yi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır ifadesi kullanılmıştı. Mahkeme Samyeli'nin manevi tazminatını kısmen kabul ederek Yusuf Araz'ın 20 bin lira ödemesi yönünde karar vermişti.

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Defne Samyeli’den yeni hamle! 20 bin lirayı az buldu

Tazminat miktarını yetersiz bulan Samyeli, karara itiraz ederek yeniden dava açtı.