19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sadakatsiz’in yıldızı Tarık Emir Tekin’den evlilik açıklaması

Sadakatsiz’in yıldızı Tarık Emir Tekin’den evlilik açıklaması

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Tarık Emir Tekin, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Çeşme'nin ardından Bodrum'da giden genç oyuncu, önceki gün sevgilisi Sofia ile Yalıkavak'ta objektiflere takıldı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin'den evlilik açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 19.06.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 10:46
  • 1
  • 9
Sadakatsiz’in yıldızı Tarık Emir Tekin’den evlilik açıklaması

Tarık Emir Tekin, Çeşme tatilinin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Genç oyuncu, önceki gün sevgilisi Sofia ile Yalıkavak'ta görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Sadakatsiz’in yıldızı Tarık Emir Tekin’den evlilik açıklaması

Gazetecilerle sohbet eden Tekin, "Çeşme'den Bodrum'a geldik. Buradan nereye bilemiyorum. Annem şu an Karadeniz'de, orayı gezmek en büyük hayalim. Prenses ile geziyor. Prensesin şimdi meşhur olması çok hoşuma gidiyor, ilk geldiği günü hatırlıyorum. Harika, herkesin emeği olan bir karavan oldu" dedi.

  • 3
  • 9
Sadakatsiz’in yıldızı Tarık Emir Tekin’den evlilik açıklaması

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Oyunculuk performansıyla övgüler alan oyuncu, "Benim için çok güzel sezon geçti. Kişisel olarak çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Harika oyuncularla çalıştım. Herkes bana çok vizyon kattı. Çok güzel tepkiler ve çok güzel destekler alıyoruz" şeklinde konuştu.

  • 4
  • 9
Sadakatsiz’in yıldızı Tarık Emir Tekin’den evlilik açıklaması

Annesinin mesleğini devam ettirdiği için gurur duyduğunu söyleyen Tarık Emir, "Annemle sürekli konuşuyoruz. Beni uyarıyor, çok yardımcı oluyor. Ailemle, annemle ve babamla gurur duyuyorum. Onlara layık olmak için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 9
Sadakatsiz’in yıldızı Tarık Emir Tekin’den evlilik açıklaması

"ÖZGÜNLÜĞÜ BULAMAMAKTAN KORKUYORUM"

Yaz bittikten sonra tüm enerjisini 'Sadakatsiz'e ayıracağını dile getiren Tekin, "Bu karakteriniz çok tuttu başka bir rolde oynadığınızda tutmaz diye bir korkunuz var mı?" sorusuna yanıt verdi.