Sadakatsiz’in yıldızı Tarık Emir Tekin’den evlilik açıklaması

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Oyunculuk performansıyla övgüler alan oyuncu, "Benim için çok güzel sezon geçti. Kişisel olarak çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Harika oyuncularla çalıştım. Herkes bana çok vizyon kattı. Çok güzel tepkiler ve çok güzel destekler alıyoruz" şeklinde konuştu.

