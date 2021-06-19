19 Haziran 2021, Cumartesi
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Sadakatsiz’in yıldızı Tarık Emir Tekin’den evlilik açıklaması
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Tarık Emir Tekin, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Çeşme'nin ardından Bodrum'da giden genç oyuncu, önceki gün sevgilisi Sofia ile Yalıkavak'ta objektiflere takıldı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin'den evlilik açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 19.06.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 10:46
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