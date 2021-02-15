Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Erçel’in imzalattığı gizlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Evi ifşa olursa… Hande Erçel’in imzalattığı gizlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Evi ifşa olursa…
Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından Ulus'ta yeni bir eve taşınan Hande Erçel, kiradan kurtulmak için ev almıştı. Tamamı cam olan evi için servet ödeyen Erçel, dekorasyon için de bir mimarlık şirketiyle anlaştı. Yeni evini kendi zevkine göre dekore ettiren güzel oyuncunun, mimarlık şirketi ile çok ciddi bir sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. İşte sözleşmenin tüm ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 15.02.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 10:04
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından Ulus'a taşınmış ancak kiradan kurtulmak için yeni ev arayışına başlamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sonunda aradığı gibi bir ev bulan Erçel, 10 milyon Tl'ye 2 katlı cam bir villa satın aldı.
Evin dekorasyonunu baştan aşağı değiştiren Erçel'in mimarlık şirketiyle çok ciddi bir gizlilik sözleşmesi imzaladığı ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre, mimarlık şirketi, güzel oyuncunun evinin yerini ya da dekorunu hiç bir şekilde bir yerde paylaşamayacak veya referans olarak gösteremeyecek.
EVİNİ GİZLEMEK İSTİYOR
1 milyon liraya yenilettiği evinin ifşa olmasını istemeyen Erçel'in sözleşmeye ciddi bir tazminat maddesi koydurmuş.