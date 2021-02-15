Hande Erçel’in imzalattığı gizlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Evi ifşa olursa…

Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından Ulus'ta yeni bir eve taşınan Hande Erçel, kiradan kurtulmak için ev almıştı. Tamamı cam olan evi için servet ödeyen Erçel, dekorasyon için de bir mimarlık şirketiyle anlaştı. Yeni evini kendi zevkine göre dekore ettiren güzel oyuncunun, mimarlık şirketi ile çok ciddi bir sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. İşte sözleşmenin tüm ayrıntıları…