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Dilber Ay’ın kızı resmen kopyası! Annesiyle benzerliği şoke etti

Arabesk müziğin en sevilen isimlerinden olan Dilber Ay, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşama veda etmişti. Ardından hayatı film oldu. Büşra Pekin'in başrolünde yer aldığı filmin bu akşam atv ekranlarında ilk kez yayınlanacak olmasıyla hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Acılarla dolu bir hayat geçiren Dilber Ay'ın, kızıyla olan benzerliği şaşırttı. İşte Dilber Ay'ın çocukları...

Giriş Tarihi: 20.09.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 16:17
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Dilber Ay’ın kızı resmen kopyası! Annesiyle benzerliği şoke etti

Arabesk müziğinin sevilen ismi Dilber Ay, 30 Nisan 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Sanatçının hayatı ise beyazperdeye uyarlandı.

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Dilber Ay’ın kızı resmen kopyası! Annesiyle benzerliği şoke etti

Büşra Pekin'in başrollerinde oynadığı "Dilberay" filmi, bu akşam atv ekranlarında yayınlanıyor.

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Dilber Ay’ın kızı resmen kopyası! Annesiyle benzerliği şoke etti

Merhum sanatçı Dilber Ay'ın acı dolu hayat hikayesi yeniden gündeme gelirken, çocukları merak uyandırdı.

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Dilber Ay’ın kızı resmen kopyası! Annesiyle benzerliği şoke etti

Memleketi Pazarcık, Kahramanmaraş'tan göçerek Düzce'ye yerleşen bir ailenin kızı olan Dilber Ay çok küçük yaşta kendisinden yaşça büyük evlendirildiği bir adamdan iki kız çocuk sahibi oldu.

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Dilber Ay’ın kızı resmen kopyası! Annesiyle benzerliği şoke etti

İkinci evliliğini 16 yaşındayken yanına kaçtığı teyzesinin oğluyla yaptı, Ünal isminde bir erkek çocuk sahibi oldu.