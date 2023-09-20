Dilber Ay’ın kızı resmen kopyası! Annesiyle benzerliği şoke etti

Arabesk müziğin en sevilen isimlerinden olan Dilber Ay, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşama veda etmişti. Ardından hayatı film oldu. Büşra Pekin'in başrolünde yer aldığı filmin bu akşam atv ekranlarında ilk kez yayınlanacak olmasıyla hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Acılarla dolu bir hayat geçiren Dilber Ay'ın, kızıyla olan benzerliği şaşırttı. İşte Dilber Ay'ın çocukları...