Kardeşlerim’de Suzan’ın planı Ömer’i tehlikeye atıyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölümünde, Suzan'ın planı Ömer'i tehlikeye atıyor. Cumartesi akşamı ATV'de ekranlara gelen Kardeşlerim'in yeni bölümüne "Aynı anadan doğmadık, aynı babadan olmadık diye ben sahipsizim diyemezsin!" sözü damga vuruyor. İşte Kardeşlerim 13. yeni bölümünde yaşanacaklar...