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Kardeşlerim’de Suzan’ın planı Ömer’i tehlikeye atıyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölümünde, Suzan'ın planı Ömer'i tehlikeye atıyor. Cumartesi akşamı ATV'de ekranlara gelen Kardeşlerim'in yeni bölümüne "Aynı anadan doğmadık, aynı babadan olmadık diye ben sahipsizim diyemezsin!" sözü damga vuruyor. İşte Kardeşlerim 13. yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 13:02
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Kardeşlerim’de Suzan’ın planı Ömer’i tehlikeye atıyor!

"Bir yalanla başlayan her şey, bir hayal kırıklığıyla biter."

Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır.

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Kardeşlerim’de Suzan’ın planı Ömer’i tehlikeye atıyor!

Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yapar.

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Kardeşlerim’de Suzan’ın planı Ömer’i tehlikeye atıyor!

Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan eder.

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Kardeşlerim’de Suzan’ın planı Ömer’i tehlikeye atıyor!

Şengül, Ömer'e sahip çıkmayan Suzan'ın karşına dikilip tehditler savururken, çocuklar birbirlerine bağlılıklarının gücüyle yaşam mücadelelerine devam ederler.

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Kardeşlerim’de Suzan’ın planı Ömer’i tehlikeye atıyor!

Suzan'ın yaptığı sinsi plan, beklenmedik bir şekilde Ömer'i büyük bir tehlikeye atar.