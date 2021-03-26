Fireni patladı geliyor! Rakipleri şah mat edecek! Kurtlar Vadisi'nde racon kesiyordu...

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?



Görkem Sevindik (d.17 Ekim 1986,Adana) sinema ve televizyon oyuncusudur.

Eğitim öğretim hayatını burada tamamlayan Görkem Sevindik'in en büyük hayali ise oyuncu olmaktı. Sinema ve tiyatroculuk için içerisinde inanılmaz bir sevgi besleyen Görkem çok disiplinli ve çok çalışkan birisiydi ve idealleri vardı bu ideallerinin peşinden koşarak İstanbulun yolunu tuttu ve burada çabalamaya uğraşmaya başladı.