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Fireni patladı geliyor! Rakipleri şah mat edecek! Kurtlar Vadisi'nde racon kesiyordu...
Kurtlar Vadisi ve Ramo dizilerinde aldığı roller ile adından söz ettiren Görkem Sevindik, yeni projesi ile ekranlara dönüyor. Bir itfaiye istasyonunda çalışan insanların zor hayatlarını ve birbirine olan bağlarını anlatan Kırmızı Kamyon dizisi için geri sayım sona erdi. Hayranları Görkem Sevindik'in göstereceği performansı yakından takip ediyor. Kırmızı Kamyon dizinin çekimlerinin sona erdiği ve yakından ekranlarda olacağı iddia ediliyor.
Giriş Tarihi: 26.03.2021 16:06
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