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Fireni patladı geliyor! Rakipleri şah mat edecek! Kurtlar Vadisi'nde racon kesiyordu...

Kurtlar Vadisi ve Ramo dizilerinde aldığı roller ile adından söz ettiren Görkem Sevindik, yeni projesi ile ekranlara dönüyor. Bir itfaiye istasyonunda çalışan insanların zor hayatlarını ve birbirine olan bağlarını anlatan Kırmızı Kamyon dizisi için geri sayım sona erdi. Hayranları Görkem Sevindik'in göstereceği performansı yakından takip ediyor. Kırmızı Kamyon dizinin çekimlerinin sona erdiği ve yakından ekranlarda olacağı iddia ediliyor.

Giriş Tarihi: 26.03.2021 16:06
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Fireni patladı geliyor! Rakipleri şah mat edecek! Kurtlar Vadisi'nde racon kesiyordu...

Fireni patladı geliyor. Rakipleri şah mat edecek. Kurtlar Vadisi'nde racon kesiyordu. Show TV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek Kırmızı Kamyon dizisi kadrosunda bir çok önemli isimi bulunduruyor. Kurtlar Vadisi ve Ramo dizilerinde gösterdiği performans ile adından söz ettiren Görkem Sevindik, bambaşka bir karakterle sevenlerinin karşısına çıkacak. Hayranları sevilen oyuncunun göstereceği performansı yakından takip ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fireni patladı geliyor! Rakipleri şah mat edecek! Kurtlar Vadisi'nde racon kesiyordu...

Bir itfaiye istasyonundaki itfaiyecilerin zorlu hayatlarını ve birbirlerine olan bağını anlatmanın yanı sıra Uğur'un (Görkem Sevindik) eşini kaybettiği yangına sebep olanları bulmak ve eşinin ailesi tarafından vesayeti alınmak istenen kızı Ömrüm'e (Ebrar Alya Demirbilek) kavuşmak için vereceği savaşı da merkezine alan 'Kırmızı Kamyon' dramatik yapısı ve aksiyon dolu sahneleriyle Türkiye'de bir ilke imza atacak.

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Fireni patladı geliyor! Rakipleri şah mat edecek! Kurtlar Vadisi'nde racon kesiyordu...

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

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Fireni patladı geliyor! Rakipleri şah mat edecek! Kurtlar Vadisi'nde racon kesiyordu...

BAMBAŞKA BİRİ OLUYOR...

Kurtlar Vadisi, Söz ve Ramo dizilerinde karşımıza çıkan Görkem Sevindik, Kırmızı Kamyon kadrosunda yer alıyor. Yeni dizisinde başmbaşa bir karaktere hayat verecek Sevindik'in göstereceği performans merak ediliyor.

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Fireni patladı geliyor! Rakipleri şah mat edecek! Kurtlar Vadisi'nde racon kesiyordu...

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik (d.17 Ekim 1986,Adana) sinema ve televizyon oyuncusudur.

Eğitim öğretim hayatını burada tamamlayan Görkem Sevindik'in en büyük hayali ise oyuncu olmaktı. Sinema ve tiyatroculuk için içerisinde inanılmaz bir sevgi besleyen Görkem çok disiplinli ve çok çalışkan birisiydi ve idealleri vardı bu ideallerinin peşinden koşarak İstanbulun yolunu tuttu ve burada çabalamaya uğraşmaya başladı.