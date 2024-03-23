Gençleşmek için bunu da yaptı! Seda Sayan’ın son hali şaşırttı! O işlemi bir kez daha denedi...

"YAPMAYIN BÖYLE ŞEYLER"

Seda Sayan o iddialar şu şekilde yanıt vermişti:

"Her yerde 'Seda Sayan ile Çağlar Ökten boşandı' haberleri var. Nereden çıkarıyorsunuz? Hepimizin ailesi var ya. Çağlar'ın halası arıyor, yazık. Bak bir sürü küfür ediyorum size içten, rahatlıyorum!

Yapmayın böyle şeyler, böyle haberler yapmayın. Bizim aramızda hiçbir şey yok çok şükür. Daha biz 2.5 yıldır beraberiz, 2'nci yılımızı kutlayacağız. Daha birbirimize 'Öte git' demedik!