23 Mart 2024, Cumartesi
Gençleşmek için bunu da yaptı! Seda Sayan'ın son hali şaşırttı! O işlemi bir kez daha denedi...
Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Seda Sayan, aşk hayatı ve yaptırdığı estetik müdahalelerle sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Bu defa estetik operasyonlarını sosyal medya hesabından paylaşan Sayan, son haliyle herkesi şaşırtmayı başardı. Yaptığı estetik operasyonların sonucunu gösteren video, geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük ilgi gördü. İşte Seda Sayan'ın son görüntüsü...
Giriş Tarihi: 23.03.2024 09:45
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