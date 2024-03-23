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Haberler Galeri Gençleşmek için bunu da yaptı! Seda Sayan'ın son hali şaşırttı! O işlemi bir kez daha denedi...

Gençleşmek için bunu da yaptı! Seda Sayan'ın son hali şaşırttı! O işlemi bir kez daha denedi...

Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Seda Sayan, aşk hayatı ve yaptırdığı estetik müdahalelerle sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Bu defa estetik operasyonlarını sosyal medya hesabından paylaşan Sayan, son haliyle herkesi şaşırtmayı başardı. Yaptığı estetik operasyonların sonucunu gösteren video, geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük ilgi gördü. İşte Seda Sayan'ın son görüntüsü...

Giriş Tarihi: 23.03.2024 09:45
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Gençleşmek için bunu da yaptı! Seda Sayan’ın son hali şaşırttı! O işlemi bir kez daha denedi...

Seda Sayan, hem kariyeriyle hem özel hayatıyla hem de estetik müdahaleleriyle sık sık gündeme geliyor. Bir çocuk annesi olan Sayan, aradığı aşkı yıllar sonra meslektaşı Çağlar Ökten'le buldu. Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile sürpriz şekilde nikah masasına oturan Sayan, geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Gençleşmek için bunu da yaptı! Seda Sayan’ın son hali şaşırttı! O işlemi bir kez daha denedi...

"YAPMAYIN BÖYLE ŞEYLER"

Seda Sayan o iddialar şu şekilde yanıt vermişti:

"Her yerde 'Seda Sayan ile Çağlar Ökten boşandı' haberleri var. Nereden çıkarıyorsunuz? Hepimizin ailesi var ya. Çağlar'ın halası arıyor, yazık. Bak bir sürü küfür ediyorum size içten, rahatlıyorum!

Yapmayın böyle şeyler, böyle haberler yapmayın. Bizim aramızda hiçbir şey yok çok şükür. Daha biz 2.5 yıldır beraberiz, 2'nci yılımızı kutlayacağız. Daha birbirimize 'Öte git' demedik!

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Gençleşmek için bunu da yaptı! Seda Sayan’ın son hali şaşırttı! O işlemi bir kez daha denedi...

"KISKANIYORLAR"

Ayrıca aşkımızı herkes görüyor. Bu aşktan ne istiyorlar? Kıskanıyorlar. Siz rahat olun. Bakın benim annem hasta kadın, üzülüyor. Kafası takılıyor. Bir şey var zannediyor kadıncağız. Ablam görüyor, ablam rahatsız. Çağlar'ın ailesi merak ediyor. Yapmayın ya böyle abuk subuk haberler, niye yapıyorsunuz? Öyle bir şey olsa çıkar söyleriz!"

Bu kadar zor mu? Bugüne kadar her şeyi söyledim, bunu mu saklayacağım? Allah korusun, çıkar 'Ayrılıyoruz' derim. Gerçi bir yandan da işime geliyor. Pis, kem gözler gitsin diyorum. Öldünüz be!"

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Gençleşmek için bunu da yaptı! Seda Sayan’ın son hali şaşırttı! O işlemi bir kez daha denedi...

Ünlü isim bu sefer de yine yaptırdığı estetik işlemleriyle gündem oldu. Yaptırdığı işlemleri tek tek açıklayan Sayan, daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi.

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Gençleşmek için bunu da yaptı! Seda Sayan’ın son hali şaşırttı! O işlemi bir kez daha denedi...

Bu işlemi daha öncede yaptıran ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı. Seda Sayan'a sosyal medyada; 'Gerçekten çok gençleştin', 'Seni tanıyamıyorum' gibi yorumlar yapıldı.