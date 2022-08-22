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Akın Akınözü'nün annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Kim olduğunu görenler şaştı kaldı

Atv'nin fenomen dizisi Hercai ile adını geniş kitlelere duyuran Akın Akınözü, yurt içi kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Tuzak dizisiyle yeniden ekrana dönmeye hazırlanan yakışıklı oyuncu sevenlerini heyecanlandırırken özel hayatıyla yakın takibe alındı. Ünlü oyuncunun annesi herkesi şaşkına çevirdi. Meğer Akın Akınözü'nün annesi de oyuncuymuş...

Giriş Tarihi: 22.08.2022 16:48
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Akın Akınözü’nün annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Kim olduğunu görenler şaştı kaldı

Hercai'deki başarısıyla geniş hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü, yeni dizizisiyle gündeme oturdu. Tuzak dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yakışıklı oyuncu bir kez daha gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akın Akınözü’nün annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Kim olduğunu görenler şaştı kaldı

Hayranları tarafından yakın takibe alınan oyuncunun annesi herkesi şaşkına çevirdi. İşte Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi...

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Akın Akınözü’nün annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Kim olduğunu görenler şaştı kaldı

Ebru Şahin'in annesi

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Akın Akınözü’nün annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Kim olduğunu görenler şaştı kaldı

Ebru Şahin'in annesi

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Akın Akınözü’nün annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Kim olduğunu görenler şaştı kaldı

Ebru Şahin'in annesi