Akın Akınözü'nün annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Kim olduğunu görenler şaştı kaldı

Atv'nin fenomen dizisi Hercai ile adını geniş kitlelere duyuran Akın Akınözü, yurt içi kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Tuzak dizisiyle yeniden ekrana dönmeye hazırlanan yakışıklı oyuncu sevenlerini heyecanlandırırken özel hayatıyla yakın takibe alındı. Ünlü oyuncunun annesi herkesi şaşkına çevirdi. Meğer Akın Akınözü'nün annesi de oyuncuymuş...

Giriş Tarihi: 22.08.2022 16:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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