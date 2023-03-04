Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çılgına döndü! Eleştirilere dayanamadı

Altuğ önce bir takipçisinin "Siyah bir elbise giyseydiniz Pınar Hanım. Gelinin kıyafeti güzelliği öne çıkardı" sözlerine "Bizim yerimize siz gelseydiniz nikaha? O zaman tanıyan biri de olmazdı gelin daha ön planda olurdu ne dersiniz? Artık gerçekten kendinizi şaştınız pes!" diyerek yanıt verdi.