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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çılgına döndü! Eleştirilere dayanamadı
Sosyal medyada sık sık takipçileriyle tartışan Pınar Altuğ bu kez eşine gelen yoruma dayanamadı. Arkadaşlarının nikahına katılan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan mutlu günden fotoğraflarını paylaştı. Altuğ'un takipçileri kocasının pantolonunu beğenmeyince ünlü oyuncu kendini tutamadı. Verdiği yanıtlarla gündeme gelen Altuğ'a bu sefer Atacan'dan da destek geldi. Karı-koca verdikleri yanıtlarla gündem oldu.