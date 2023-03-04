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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çılgına döndü! Eleştirilere dayanamadı

Sosyal medyada sık sık takipçileriyle tartışan Pınar Altuğ bu kez eşine gelen yoruma dayanamadı. Arkadaşlarının nikahına katılan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan mutlu günden fotoğraflarını paylaştı. Altuğ'un takipçileri kocasının pantolonunu beğenmeyince ünlü oyuncu kendini tutamadı. Verdiği yanıtlarla gündeme gelen Altuğ'a bu sefer Atacan'dan da destek geldi. Karı-koca verdikleri yanıtlarla gündem oldu.

Giriş Tarihi: 04.03.2023 10:42
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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çılgına döndü! Eleştirilere dayanamadı

Türkiye'yi sarsan depremler sonrası depremzedeler için ellerinden gelen yapan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti arkadaşlarının nikahındaki anları paylaştı.

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çılgına döndü! Eleştirilere dayanamadı

Sosyal medyada verdiği yanıtlarla gündeme gelen Altuğ yine kendini tutamadı. Paylaşıma Yağmur Atacan'ın boyu ve pantolonuyla ilgili yorum yağdı.

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çılgına döndü! Eleştirilere dayanamadı

Atacan pantolonunun beğenilmemesine ve gelen yorumlara karısı gibi yanıt verdi.

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çılgına döndü! Eleştirilere dayanamadı

Altuğ önce bir takipçisinin "Siyah bir elbise giyseydiniz Pınar Hanım. Gelinin kıyafeti güzelliği öne çıkardı" sözlerine "Bizim yerimize siz gelseydiniz nikaha? O zaman tanıyan biri de olmazdı gelin daha ön planda olurdu ne dersiniz? Artık gerçekten kendinizi şaştınız pes!" diyerek yanıt verdi.

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çılgına döndü! Eleştirilere dayanamadı

PANTOLONUNA GELEN YORUMLARA YANIT VERDİ

Atacan ise pantolonu yüzünden kısa göründüğü yorumuna "Kesin pantolondan böyle çıkmışımdır" dedi.