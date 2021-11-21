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Kardeşlerim dizisinin son bölümünde flaş ayrılık! Kadir öldü

ATV'nin cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi "Kardeşlerim" son bölümüyle yine ses getirdi.

Kadir karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı diziden ayrılıyor mu? Son bölümde kaza geçiren Kadir'in yeni bölüm fragmanındaki o anları diziseverlerin "Kadir öldü mü?" sorusunu akıllara getirmişti. Bu sorunun yanıt belli oldu. Kadir'in son bölümde öldüğü ortaya çıktı. Peki şimdi ne olacak? İşte 20 Kasım 2021 Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümdeki o sahne...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2021 00:11 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 00:20
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Kardeşlerim dizisinin son bölümünde flaş ayrılık! Kadir öldü

Anne ve babasını kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi ATV ekranında yayınlandığı günlerde izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ederken 29.bölümde Kadir karakterinin kaza geçirmesi sonrası akıbeti merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim dizisinin son bölümünde flaş ayrılık! Kadir öldü

Peki Kardeşlerim Kadir öldü mü, ölüyor mu? Halit Özgür Sarı (Kadir) Kadir diziden mi ayrılacak? soruları gündemin merak edilen konularının başında geliyor. Tüm bu sorular yayınlanan 29. son bölümde bölümde yanıt buldu.

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Kardeşlerim dizisinin son bölümünde flaş ayrılık! Kadir öldü

KARDEŞLERİM DİZİNDE FLAŞ AYRILIK! KADİR ÖLDÜ

Dizinin yayınlanan son fragmanında Kardeşlerim Kadir'in kaza yaptığı ve motosikletten düştüğü görülüyor. Henüz yeni bölümde neler olacak bilinmiyor fakat izleyiciler "Kardeşlerim Kadir öldü mü, yaralandı mı, diziden mi ayrılacak?" sorularının cevaplarını merak ediyor.

Kardeşlerim dizisi yeni bölümünde Kadir kaza geçirmişti. Yoğun bakıma kaldırılan Kadir vefat etti ve diziden ayrıldı.

KARDEŞLERİM DİZİNDE FLAŞ AYIRLIK! KADİR ÖLDÜ - İŞTE O ANLAR

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Kardeşlerim dizisinin son bölümünde flaş ayrılık! Kadir öldü

HALİT ÖZGÜR SARI (KADİR) KARDEŞLERİM DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI? YENİ PROJESİ NE?

Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı, 29.bölümde diziden ölerek ayrılacak. Böylece Kardeşlerim dizisinde bir başrol oyuncu olan Halit Özgür Sarı diziden çıkmış olacak.

Oyuncunun yeni bir projede yer alıp almayacağı ise bilinmiyor.

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Kardeşlerim dizisinin son bölümünde flaş ayrılık! Kadir öldü

KARDEŞLERİM KADİR KİMDİR?

19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.