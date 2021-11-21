21 Kasım 2021, Pazar
Kardeşlerim dizisinin son bölümünde flaş ayrılık! Kadir öldü
ATV'nin cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi "Kardeşlerim" son bölümüyle yine ses getirdi.
Kadir karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı diziden ayrılıyor mu? Son bölümde kaza geçiren Kadir'in yeni bölüm fragmanındaki o anları diziseverlerin "Kadir öldü mü?" sorusunu akıllara getirmişti. Bu sorunun yanıt belli oldu. Kadir'in son bölümde öldüğü ortaya çıktı. Peki şimdi ne olacak? İşte 20 Kasım 2021 Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümdeki o sahne...
Giriş Tarihi: 21.11.2021 00:11 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 00:20
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