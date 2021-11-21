Kadir İnanır'ın rol aldığı Komser Şekspir filmindeki o hata görenleri şaşırttı! İşte Yeşilçam'daki çekim hataları

Başrolleri Kadir İnanır ve Müjde Ar'ın paylaştığı 200 yılında Sinan Çetin yönetmenliğinde çekilen "Komser Şekspir" filminde yıllar sonra ortaya çıkan çekim hatası görenleri şaşırttı.

İşte vizyona girdiğinide çok ses getiren Komser Şekspir filmdeki o hata ve Yeşilçam filmlerinde yıllar sonra ortaya çıkan gördüğünüzde çok şaşıracağı çekim hataları... Sizler için derledik...