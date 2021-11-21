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Kadir İnanır'ın rol aldığı Komser Şekspir filmindeki o hata görenleri şaşırttı! İşte Yeşilçam'daki çekim hataları

Başrolleri Kadir İnanır ve Müjde Ar'ın paylaştığı 200 yılında Sinan Çetin yönetmenliğinde çekilen "Komser Şekspir" filminde yıllar sonra ortaya çıkan çekim hatası görenleri şaşırttı.

İşte vizyona girdiğinide çok ses getiren Komser Şekspir filmdeki o hata ve Yeşilçam filmlerinde yıllar sonra ortaya çıkan gördüğünüzde çok şaşıracağı çekim hataları... Sizler için derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2021 02:09 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 02:10
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Kadir İnanır’ın rol aldığı Komser Şekspir filmindeki o hata görenleri şaşırttı! İşte Yeşilçam’daki çekim hataları

İşte yıllarca izlediğimiz efsane filmlerdeki o hatalar...

"Hababam Sınıfı Tatilde" filminde yıllar sonra keşfedilen detay sosyal medyada dile getirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadir İnanır’ın rol aldığı Komser Şekspir filmindeki o hata görenleri şaşırttı! İşte Yeşilçam’daki çekim hataları

Filmin bu sahnesinde tahtanın sağ üst köşesinde tarih ve saat yazıyor ama...

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Kadir İnanır’ın rol aldığı Komser Şekspir filmindeki o hata görenleri şaşırttı! İşte Yeşilçam’daki çekim hataları

Araya giren sahne sonrasında...

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Kadir İnanır’ın rol aldığı Komser Şekspir filmindeki o hata görenleri şaşırttı! İşte Yeşilçam’daki çekim hataları

Tahtadaki yazıların silinmiş olduğu gözlerden kaçmıyor.

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Kadir İnanır’ın rol aldığı Komser Şekspir filmindeki o hata görenleri şaşırttı! İşte Yeşilçam’daki çekim hataları