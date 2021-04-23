ANA SAYFA
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden yeni pozlar geldi! Sosyal medya yıkıldı
Haklarında çıkan aşk haberlerini her fırsatta yalanlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, dizileri sezon finali yapar yapmaz soluğu Maldivler'de almıştı. 'Aşk tatili mi, reklam tatili mi?' yorumlarına neden olan ikiliden yeni paylaşımlar geldi. Birbirlerine yaptıkları yorumlar sosyal medyayı adete salladı.
Giriş Tarihi: 23.04.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 17:07
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8