Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden yeni pozlar geldi! Sosyal medya yıkıldı

Haklarında çıkan aşk haberlerini her fırsatta yalanlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, dizileri sezon finali yapar yapmaz soluğu Maldivler'de almıştı. 'Aşk tatili mi, reklam tatili mi?' yorumlarına neden olan ikiliden yeni paylaşımlar geldi. Birbirlerine yaptıkları yorumlar sosyal medyayı adete salladı.