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Haberler Galeri Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden yeni pozlar geldi! Sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden yeni pozlar geldi! Sosyal medya yıkıldı

Haklarında çıkan aşk haberlerini her fırsatta yalanlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, dizileri sezon finali yapar yapmaz soluğu Maldivler'de almıştı. 'Aşk tatili mi, reklam tatili mi?' yorumlarına neden olan ikiliden yeni paylaşımlar geldi. Birbirlerine yaptıkları yorumlar sosyal medyayı adete salladı.

Giriş Tarihi: 23.04.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 17:07
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden yeni pozlar geldi! Sosyal medya yıkıldı

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen spora bile birlikte giden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde aşk soruları karşısında "Olursa haberiniz olur" açıklamasıyla kafaları karıştırmışlardı.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden yeni pozlar geldi! Sosyal medya yıkıldı

MALDİVLER TATİLİ OLAY OLDU

Başrolünde yer aldıkları 'Sen Çal Kapımı'ya başladıkları ilk günden beri haklarında aşk dedikodusu çıkan ikili, dizinin sezon finalinin ardından soluğu Maldivler'de aldı.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden yeni pozlar geldi! Sosyal medya yıkıldı

Bir sosyal medya kullanıcısının Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i Maldivler'de görüntülemesiyle ortaya çıkan sürpriz tatilden yeni kareler geldi.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden yeni pozlar geldi! Sosyal medya yıkıldı

Instagram hesabından Dünya Günü'nü (Earth Day) kutlayan Kerem Bürsin'in pozu ve paylaşım altındaki yorumlar, 'aşk' iddiasını yeniden gündeme getirdi.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden yeni pozlar geldi! Sosyal medya yıkıldı

"DİĞERLERİNİ DE GÖRELİM"

33 yaşındaki oyuncunun kaslarını sergilediği pozun Hande Erçel tarafından çekildiği, ikili arasında sosyal medyadaki mesajlaşmayla ortaya çıktı.