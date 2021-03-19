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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kardeşlerim dizisinde gerçekler ortaya çıkıyor: Kalp en çok tutunduğu dala kırılır Kardeşlerim dizisinde gerçekler ortaya çıkıyor: Kalp en çok tutunduğu dala kırılır Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamları ATV'de ekranlara gelecek. Kardeşlerim 5. yeni bölümünde Kadir'i şoke eden gerçek ortaya çıkıyor. İşte Kardeşlerim dizisinde yaşanacaklar... Giriş Tarihi: 19.03.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 13:42
Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasındadır.
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Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunalır.
Aldığı karar, Akif'le Nebahat'ı şok eder. Şengül'ün kurnazlıklarının hedefi ise bu sefer Nebahat'tır.
Asiye ile Doruk okulda beraber şarkı söyleyince Harika iyice çileden çıkar ve Asiye'nin üzerine gider.
Ömer duruma tepkisiz kalamaz.