Kardeşlerim dizisinde gerçekler ortaya çıkıyor: Kalp en çok tutunduğu dala kırılır

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamları ATV'de ekranlara gelecek. Kardeşlerim 5. yeni bölümünde Kadir'i şoke eden gerçek ortaya çıkıyor. İşte Kardeşlerim dizisinde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 13:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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