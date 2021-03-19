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Kardeşlerim dizisinde gerçekler ortaya çıkıyor: Kalp en çok tutunduğu dala kırılır

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamları ATV'de ekranlara gelecek. Kardeşlerim 5. yeni bölümünde Kadir'i şoke eden gerçek ortaya çıkıyor. İşte Kardeşlerim dizisinde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 13:42
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Kardeşlerim dizisinde gerçekler ortaya çıkıyor: Kalp en çok tutunduğu dala kırılır

Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasındadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim dizisinde gerçekler ortaya çıkıyor: Kalp en çok tutunduğu dala kırılır

Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunalır.

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Kardeşlerim dizisinde gerçekler ortaya çıkıyor: Kalp en çok tutunduğu dala kırılır

Aldığı karar, Akif'le Nebahat'ı şok eder. Şengül'ün kurnazlıklarının hedefi ise bu sefer Nebahat'tır.

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Kardeşlerim dizisinde gerçekler ortaya çıkıyor: Kalp en çok tutunduğu dala kırılır

Asiye ile Doruk okulda beraber şarkı söyleyince Harika iyice çileden çıkar ve Asiye'nin üzerine gider.

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Kardeşlerim dizisinde gerçekler ortaya çıkıyor: Kalp en çok tutunduğu dala kırılır

Ömer duruma tepkisiz kalamaz.