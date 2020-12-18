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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı’dan yeni tanıtım yeni ipuçları! Bomba gibi geliyor… Akıncı’dan yeni tanıtım yeni ipuçları! Bomba gibi geliyor…
Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Akıncı'nın yeni fragmanı yeni ipuçlarını da ortaya çıkardı. Türk televizyonlarında ilk defa denenecek olan Akıncı, konusuyla şimdiden büyük merak uyandırırken, tanıtım dizinin dev oyuncu kadrosunu ilk kez izleyici ile buluşturdu.
Giriş Tarihi: 18.12.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 13:57
Ocak 2021'de atv'de ekrana gelmeye hazırlanan Akıncı'nın yayınlanan yeni tanıtımı; güçlü oyuncu ekibini gözler önüne serdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisinin yeni tanıtımı heyecan uyandırıcı sahneleriyle dikkat çekti.
Diziden ipuçları veren yeni tanıtım, aksiyonu yüksek sahneleriyle gündeme oturdu.
Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin tanıtımında Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakterinin "Ben Akıncı Beyi Turhanoğlu Fatih. Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" sözleri dikkati çekti.
Yıldıray Şahinler ise Cevdet Emiroğlu karakteri ile ilk kez izleyiciyle buluştu ve dizinin başrollerinden birinin de İstanbul olacağını "Burası İstanbul… Kibrin kül olduğu yangının başkenti!" repliğiyle paylaştı.