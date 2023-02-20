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Kardeşi Taha Duymaz’ın mezarı başından paylaştı! “Nurlar içinde uyu canım kardeşim”
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz ve kardeşinden 12 gün sonra acı haber geldi. Duymaz'ın mevlidinden görüntü paylaşan kardeşi daha sonra mezarı başından paylaşım yaptı. Burak Duymaz paylaşımlarıyla yürek sızlattı.
Giriş Tarihi: 20.02.2023 12:04Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 12:07