Kardeşi Taha Duymaz’ın mezarı başından paylaştı! “Nurlar içinde uyu canım kardeşim”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Instagram'da çektiği yemek videoları sayesinde fenomen hale gelen ve 1.5 milyon takipçiye ulaşan Taha Duymaz da kardeşleri ve halasıyla birlikte göçük altında kaldı