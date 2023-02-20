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Haberler Galeri Kardeşi Taha Duymaz’ın mezarı başından paylaştı! “Nurlar içinde uyu canım kardeşim”

Kardeşi Taha Duymaz’ın mezarı başından paylaştı! “Nurlar içinde uyu canım kardeşim”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz ve kardeşinden 12 gün sonra acı haber geldi. Duymaz'ın mevlidinden görüntü paylaşan kardeşi daha sonra mezarı başından paylaşım yaptı. Burak Duymaz paylaşımlarıyla yürek sızlattı.

Giriş Tarihi: 20.02.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 12:07
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Kardeşi Taha Duymaz’ın mezarı başından paylaştı! “Nurlar içinde uyu canım kardeşim”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Instagram'da çektiği yemek videoları sayesinde fenomen hale gelen ve 1.5 milyon takipçiye ulaşan Taha Duymaz da kardeşleri ve halasıyla birlikte göçük altında kaldı

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Kardeşi Taha Duymaz’ın mezarı başından paylaştı! “Nurlar içinde uyu canım kardeşim”

Afetin 12'nci gününde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın mevlidinden görüntü paylaşan kardeşi daha sonra da Taha ve Melek'in mezarını paylaştı.

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Kardeşi Taha Duymaz’ın mezarı başından paylaştı! “Nurlar içinde uyu canım kardeşim”

İşte Taha Duymaz'ın mezarı...

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Kardeşi Taha Duymaz’ın mezarı başından paylaştı! “Nurlar içinde uyu canım kardeşim”
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Kardeşi Taha Duymaz’ın mezarı başından paylaştı! “Nurlar içinde uyu canım kardeşim”

ABLASI TAHA'DAN KALANLARI PAYLAŞTI

Abla Semiha Duymaz Instagram hesabı üzerinden Taha Duymaz ve kardeşinden geri kalanları paylaştı.