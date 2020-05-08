Kardeş Payı'nın Feyza'sı Seda Bakan'ın eşi bakın kim çıktı!

Kardeş Payı dizisi Atv ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşurken dizi oyuncuları de sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Feyza karakterine hayat veren Seda Bakan özel hayatıyla merak konusu oldu. Şimdilerde Leyla adında bir kızı olan ve sosyal medyada kızıyla olan paylaşımlarıyla adından söz ettiren Seda Bakan'ın eşi merak konusu oldu. İşte Seda Bakan'ın merak edilen eşi...