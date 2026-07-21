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Kardeş acısı ilk günkü gibi taze! Alişan’dan yürek yakan paylaşım

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şarkıcı Alişan, 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 5. yılında duygusal bir paylaşımla andı. Oğlu Burak ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, yazdığı notla takipçilerini duygulandırdı.

Kardeş acısı ilk günkü gibi taze! Alişan’dan yürek yakan paylaşım 1

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kardeşinin vefatının ardından büyük bir acı yaşayan Alişan, aradan geçen beş yıla rağmen özlemini ilk günkü gibi yaşamaya devam ediyor.

Kardeş acısı ilk günkü gibi taze! Alişan’dan yürek yakan paylaşım 2

Vefat yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Alişan, oğlu Burak ile merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın birlikte yer aldığı bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçı, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

"Hiçbirimiz doyamadık sana. Seni çok özledik çok. Her duamızda, sohbetimizde biz yanına gelene kadar olacaksın. Benim canımın yarısı."

Kardeş acısı ilk günkü gibi taze! Alişan’dan yürek yakan paylaşım 3

MEZARI BAŞINDA DUA OKUNACAK

Ünlü şarkıcının, bugün ailesiyle birlikte kardeşi Selçuk Tektaş'ı mezarı başında anacağı öğrenildi.

Alişan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Saat: 13:45 Feriköy mezarlığı Yarın öğle namazından sonra rahmetli kardeşimin vefat yıldönümü dolayısıyla, mezarı başında duamız olacaktır... Tüm yakınlarımızı bekleriz.. Dualarınızı esirgemeyin, Allah'ım tüm kaybettiklerimize rahmet eylesin, hepsinin mekanları cennet olsun.. 21 Temmuz 2021....."

Kardeş acısı ilk günkü gibi taze! Alişan’dan yürek yakan paylaşım 4

Alişan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sanatçının takipçileri de taziye ve destek mesajlarıyla duygularını dile getirdi.

Kardeş acısı ilk günkü gibi taze! Alişan’dan yürek yakan paylaşım 5

"BUGÜN CEYLAN'IMLAYIM"

Öte yandan Alişan, bir gün önce 12 yaşına giren yeğeni Ceylan ile bir araya gelmişti. Deniz kenarında birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, yeğenini sevgiyle kucakladığı kareye mavi kalp emojisi ekleyerek "Bugün Ceylan'ımlayım" notunu düşmüştü.

Kardeş acısı ilk günkü gibi taze! Alişan’dan yürek yakan paylaşım 6

Alişan, Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yeğenleri Eyşan ve Ceylan'a her zaman destek olmaya devam ediyor.

Kardeş acısı ilk günkü gibi taze! Alişan’dan yürek yakan paylaşım 7

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Alişan, hem sanat kariyeri hem de özel yaşamıyla sık sık gündeme geliyor. Gerçek adı Serkan Burak Tektaş olan sanatçı, uzun yıllardır müzik, televizyon ve oyunculuk alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Kardeş acısı ilk günkü gibi taze! Alişan’dan yürek yakan paylaşım 8

ALİŞAN'IN EŞİ VE ÇOCUKLARI

19 Haziran 1976'da İstanbul'da dünyaya gelen Alişan, aslen Bingöllü ve Zaza kökenlidir. 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle müzik dünyasında adını duyuran sanatçı, daha sonra yer aldığı televizyon projeleri ve sunduğu programlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle dönemin sevilen yapımlarından "Aynalı Tahir" dizisindeki performansıyla dikkat çekti.

Kardeş acısı ilk günkü gibi taze! Alişan’dan yürek yakan paylaşım 9

Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin 2019 yılında Burak adını verdikleri bir oğulları, 2021 yılında ise Eliz adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Aile yaşamına dair paylaşımlarıyla da sık sık sosyal medyada gündem olan çift, mutlu evliliklerini sürdürüyor.

Kardeş acısı ilk günkü gibi taze! Alişan’dan yürek yakan paylaşım 10

Sanatçının babası Mehmet Tektaş, annesi ise Suzan Tektaş'tır. Alişan'ın hayatındaki en önemli isimlerden biri olan kardeşi ve aynı zamanda uzun yıllar menajerliğini yapan Selçuk Tektaş, 2021 yılında COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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