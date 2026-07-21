Kardeş acısı ilk günkü gibi taze! Alişan’dan yürek yakan paylaşım

Şarkıcı Alişan, 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 5. yılında duygusal bir paylaşımla andı. Oğlu Burak ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, yazdığı notla takipçilerini duygulandırdı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kardeşinin vefatının ardından büyük bir acı yaşayan Alişan, aradan geçen beş yıla rağmen özlemini ilk günkü gibi yaşamaya devam ediyor.

Vefat yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Alişan, oğlu Burak ile merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın birlikte yer aldığı bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçı, paylaşımına şu ifadeleri ekledi: "Hiçbirimiz doyamadık sana. Seni çok özledik çok. Her duamızda, sohbetimizde biz yanına gelene kadar olacaksın. Benim canımın yarısı."

MEZARI BAŞINDA DUA OKUNACAK Ünlü şarkıcının, bugün ailesiyle birlikte kardeşi Selçuk Tektaş'ı mezarı başında anacağı öğrenildi. Alişan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Saat: 13:45 Feriköy mezarlığı Yarın öğle namazından sonra rahmetli kardeşimin vefat yıldönümü dolayısıyla, mezarı başında duamız olacaktır... Tüm yakınlarımızı bekleriz.. Dualarınızı esirgemeyin, Allah'ım tüm kaybettiklerimize rahmet eylesin, hepsinin mekanları cennet olsun.. 21 Temmuz 2021....."

Alişan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sanatçının takipçileri de taziye ve destek mesajlarıyla duygularını dile getirdi.