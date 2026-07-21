Esra Erol'dan kardeşi Bihter Erol'a sevgi seli

ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol, ekranlardaki başarısının yanı sıra ailesiyle ilgili paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü sunucu, bu kez kardeşi Bihter Erol'un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarla kutladı.

2010 yılında Ali Özbir ile evlenen, iki çocuk annesi olan Esra Erol, uzun yıllardır gözlerden uzak sürdürdüğü mutlu aile hayatıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü sunucu, bu kez kardeşi Bihter Erol'un doğum günü için yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini topladı.

Esra Erol, önce kardeşiyle birlikte çekildikleri özel anlardan oluşan bir kolajı yayınladı, ardından birlikte eğlendikleri anların yer aldığı bir videoyu da takipçileriyle paylaştı.

"SEN OLMASAN BİZ NE YAPARDIK" Kardeşine duyduğu sevgiyi kaleme aldığı mesajla dile getiren Esra Erol, şu ifadeleri kullandı: "Çalışkanlığınla, aklınla, becerinle, vicdanınla hepimize güç veren gerçek bir power annesin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sen olmasan biz ne yapardık bilmiyorum. Seniii çoook seviiyoorumm."

Esra Erol'un kardeşine yaptığı bu sıcak ve samimi doğum günü kutlaması, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçilerinden de binlerce tebrik mesajı aldı.

BİHTER EROL KİMDİR? Esra Erol'un doğum günü paylaşımıyla yeniden gündeme gelen kardeşi Bihter Erol, hem iş hayatındaki kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.