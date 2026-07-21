Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'dan taraftarları ikiye bölen imaj değişikliği

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, imaj değişikliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni tarzıyla takipçilerinin karşısına çıkan başarılı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Barış Alper Yılmaz, radikal imaj değişikliğiyle gündem oldu. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi, yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşırken, takipçilerinden farklı yorumlar aldı.

SAÇLAR SARARDI 53 numaralı formasıyla Galatasaray'ın önemli isimleri arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, yalnızca sahadaki performansıyla değil, kendine özgü tarzıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

TARAFTARLAR İKİ FARKLI GÖRÜŞTE Sosyal medyada 3,2 milyon takipçisi bulunan 26 yaşındaki milli futbolcu, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Saçlarını kısaltan Yılmaz, bu kez platin sarısı tonunu tercih ederek yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

Daha önce de sarı saçlı haliyle görülen Barış Alper Yılmaz'ın bu kez tercih ettiği daha açık platin sarısı saç rengi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.