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Haberler Galeri Galatasaraylı Lucas Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan'ın yaşını duyan şaşırdı! Meğerse aralarında...

Galatasaraylı Lucas Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan'ın yaşını duyan şaşırdı! Meğerse aralarında...

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın 8 ay önce sona eren ilişkilerine bir şans daha verdiği öne sürüldü. Çiftin sosyal medya üzerinden birbirlerini takibe alması, aralarındaki ilişkinin yeniden başladığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Tüm bunlarından ardından özellikle Devrim Özkan'ın hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Özkan'ın kim olduğunu araştıranlar yaşını duyunca şaştı kaldı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:56
Galatasaraylı Lucas Torreira’nın sevgilisi Devrim Özkan’ın yaşını duyan şaşırdı! Meğerse aralarında...

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın ilişkisi, geçtiğimiz Ocak ayında sona ermişti. Ayrılığın ardından, Özkan ve Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takibi bırakmış ve birlikte olan fotoğraflarını silmişti.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın sevgilisi Devrim Özkan’ın yaşını duyan şaşırdı! Meğerse aralarında...

Ancak, çiftten güzel haber geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre, Özkan ile Torreira'nın 8 aylık ayrılığın ardından yeniden bir araya gelip yemek yediği iddia ediliyor.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın sevgilisi Devrim Özkan’ın yaşını duyan şaşırdı! Meğerse aralarında...

BİRBİRLERİNİ TAKİBE ALDILAR

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'lı futbolcu Lucas Torreira'nın sosyal medya üzerinden yeniden birbirlerini takip etmesi ise barışma iddialarını kuvvetlendirdi.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın sevgilisi Devrim Özkan’ın yaşını duyan şaşırdı! Meğerse aralarında...

"O BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Öte yandan ayrılık sonrası Devrim Özkan, Lucas Torreira için "O benim için çok değerli bir insan, ben de onun için öyleyim. Güzel bir ilişki yaşadık. İnsan hayatı... Ne o zaman söylenenlere takıldık ne de sonrasında söylenenlere. Asıl hikayemizi biliyoruz. İkimiz de birbirimizi hayatında kalan güzel insanlarız" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın sevgilisi Devrim Özkan’ın yaşını duyan şaşırdı! Meğerse aralarında...

Tüm bunlarından ardından Devrim Özkan ile Torreira'nın yaşları da merak edildi.