27 Ağustos 2024, Salı
Galatasaraylı Lucas Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan'ın yaşını duyan şaşırdı! Meğerse aralarında...
Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın 8 ay önce sona eren ilişkilerine bir şans daha verdiği öne sürüldü. Çiftin sosyal medya üzerinden birbirlerini takibe alması, aralarındaki ilişkinin yeniden başladığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Tüm bunlarından ardından özellikle Devrim Özkan'ın hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Özkan'ın kim olduğunu araştıranlar yaşını duyunca şaştı kaldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.08.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:56