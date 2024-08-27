Galatasaraylı Lucas Torreira’nın sevgilisi Devrim Özkan’ın yaşını duyan şaşırdı! Meğerse aralarında...

"O BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Öte yandan ayrılık sonrası Devrim Özkan, Lucas Torreira için "O benim için çok değerli bir insan, ben de onun için öyleyim. Güzel bir ilişki yaşadık. İnsan hayatı... Ne o zaman söylenenlere takıldık ne de sonrasında söylenenlere. Asıl hikayemizi biliyoruz. İkimiz de birbirimizi hayatında kalan güzel insanlarız" ifadelerini kullanmıştı.