Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri "Kaos patlak verdi..." Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos için yeni tarih... "Kaos patlak verdi..." Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos için yeni tarih...
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlandığı günden itibaren büyük hayran kitlesine ulaşan Kurtlar Vadisi için yeni iddia ortaya atılıyor. Kurtlar Vadisi takipçilerini sevindiren haber açıklandı ve Kurtlar Vadisi Kaos için tarih belli oldu. Merak edilen dizinin ne zaman başlayacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos için yeni tarih...
Giriş Tarihi: 29.12.2020 23:10 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 23:20
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos için yeni tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Necati Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı Kurtlar Vadisi Kaos için beklenen açıklama geldi. Hayranları Kurtlar Vadisi Kaos'un ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyor. Kurtlar Vadisi takipçilerini sevindiren haber açıklandı ve Kurtlar Vadisi Kaos için tarih belli oldu. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos için yeni tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Necati Şaşmaz'ın başrolünde oynadığı Kurtlar Vadisi Kaos için merakla beklenen haber geldi. Büyükten küçüğe milyonlarca kişinin sevdiği Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Dizinin Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle kaldığı yerden yayın hayatına devam edeceği söyleniyor.
Dizinin başrolünde ise Polat Alemdar rolüyle özdeşleşmiş olan Necati Şaşmaz oynamaya devam ediyor.
KURTLAR VADİSİ KAOS DİZİSİ İÇİN TARİH AÇIKLANDI!
Kurtlar Vadisi dizisinin eski bölümleri hala büyük bir kesim tarafından izlenmeye devam ediyor.