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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in yaşını duyanlar 'yok artık' dedi! Tahmin ettiğiniz gibi değil

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer oyunculuğu ve güzelliğiyle büyük takdir topluyor. Hâl böyle olunca Kuruluş Osman izleyicileri güzel oyuncunun hayatına dair pek çok detayı araştırmaya koyuluyor. Özge Törer'le ilgili araştırmalarda bulunan hayranları yaşını öğrenince şaşkına dönüyor. İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in şaşkına çeviren yaşı...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 05:20 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 05:24
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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in yaşını duyanlar 'yok artık' dedi! Tahmin ettiğiniz gibi değil

İşte başta Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları...

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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in yaşını duyanlar 'yok artık' dedi! Tahmin ettiğiniz gibi değil

BİNNUR KAYA
19 Nisan 1972

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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in yaşını duyanlar 'yok artık' dedi! Tahmin ettiğiniz gibi değil

MERVE DİZDAR
25 Haziran 1986

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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in yaşını duyanlar 'yok artık' dedi! Tahmin ettiğiniz gibi değil

FARAH ZEYNEP ABDULLAH
17 Ağustos 1989

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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in yaşını duyanlar 'yok artık' dedi! Tahmin ettiğiniz gibi değil

MELİSA SÖZEN
6 Temmuz 1985