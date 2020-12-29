Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Hayranlarına müjde: Savaş büyüyor! Barbarians 2. sezon ne zaman başlayacak? Barbarians yeni sezon tarihi belli mi? Hayranlarına müjde: Savaş büyüyor! Barbarians 2. sezon ne zaman başlayacak? Barbarians yeni sezon tarihi belli mi?
Barbarians 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix izleyicileri tarafından büyük beğeni toplayan Barbarians dizisi hayranlarına müjdeli haber geldi. Alman yapımı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. 23 Ekim tarihinde izleyicilerin karşısına çıkan dizi en çok izlenenler arasında yer aldı. İşte, Barbarians 2. sezon ne zaman başlayacak? Barbarians yeni sezon tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 29.12.2020 22:42 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 22:52
Barbarians 2. sezon ne zaman başlayacak? Barbarians yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alman yapımı Barbarians, Netflix yöneticileri tarafından 2. sezon onayını aldı. Yayınlanan ilk sezonundan itibaren en çok izlenenler arasında yer almayı başaran dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları Netflix tarafından gelecek açıklamayı merak ediyor. Roma İmparatorluğu ve Germen kabileleri arasında yaşanan savaştan galip çıkan Ari zor kararın eşiğendedir. İşte, Barbarians 2. sezon ne zaman başlayacak? Barbarians yeni sezon tarihi belli mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR BARBARİANS 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Alman yapımı Netflix dizisi Barbarians 2. sezon onayı aldı. 1. sezonu 23 Ekim 2020'de izleyicilerle buluşan dizi, henüz ilk ayını doldurmadan yeni sezon onayını kapmayı başardı.
Netflix her ne kadar bir Amerika şirketi olsa da, özellikle yayın yaptığı ülkelere özel hazırladığı işler de bazen dünya çapında ses getirebiliyor. Platform, kendi içerisinde hızlıca bu yapımları seslendirme veya altyazı ile diğer ülkelere de sunabiliyor. Bu nedenle Dark, La Casa De Papel, Narcos gibi diziler de dünya çapında iyi bir izleyici kitlesine erişebiliyor. Bu yöntemle Netflix Türkiye özelinde hazırlanan Hakan: Muhafız ve Atiye gibi diziler de yurt dışında hatırı sayılır bir izleyici kitlesine erişti.
6 bölümden oluşan ilk yapım, çocukluklarında bir şekilde yolları kesişen ve büyüdükleri zaman tekrar buluşan Arminius, Sonelda ve Folkwin adlı üç karakterin hikâyesine odaklanıyordu. Barbarian'ın başında bulunan isimler ise Arne Nolting, Jan Martin Scharf ve Andreas Heckmann. Yapımda Laurence Rupp, Jeanne Goursaud, David Schütter, Gaetano Aronica, Bence Ferenczi, Tibor Milos Krisko, Bernhard Schütz, Eva Verena Müller ve Tibor Milos Krisko gibi isimler yer alıyor.
M.S. 9. yüzyıldan sonra geçen yapım, Roma İmparatorluğu ile Cermen kabileleri arasında yaşanan savaşı konu ediniyor. Dizi, Roma İmparatorluğu'nun ordusunu topraklarından kovmak için birlikte hareket etmeye karar veren düşman Cermen kabilelerinin hikâyesini anlatıyor. Bu olay tarihte Varus Savaşı olarak da biliniyor.