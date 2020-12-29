Netflix her ne kadar bir Amerika şirketi olsa da, özellikle yayın yaptığı ülkelere özel hazırladığı işler de bazen dünya çapında ses getirebiliyor. Platform, kendi içerisinde hızlıca bu yapımları seslendirme veya altyazı ile diğer ülkelere de sunabiliyor. Bu nedenle Dark, La Casa De Papel, Narcos gibi diziler de dünya çapında iyi bir izleyici kitlesine erişebiliyor. Bu yöntemle Netflix Türkiye özelinde hazırlanan Hakan: Muhafız ve Atiye gibi diziler de yurt dışında hatırı sayılır bir izleyici kitlesine erişti.