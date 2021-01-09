Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkından ilk fotoğraf geldi

Yılbaşını Çeşme'de birlikte geçiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti. Peş peşe yaptıkları açıklamalarla ilişkilerini doğrulayan çiftten ilk fotoğraf geldi. Demet Özdemir, Instagram hesabından Koç ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.