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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkından ilk fotoğraf geldi
Yılbaşını Çeşme'de birlikte geçiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti. Peş peşe yaptıkları açıklamalarla ilişkilerini doğrulayan çiftten ilk fotoğraf geldi. Demet Özdemir, Instagram hesabından Koç ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Giriş Tarihi: 09.01.2021 09:18
Yeni yıla baş başa giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yılın ilk bombası olarak tarihe geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaptıkları açıklamalarla aşk yaşadıklarını itiraf eden çiftten ilk fotoğraf da geldi.
Demet Özdemir Instagram hesabından sevgilisiyle fotoğrafını kalp emojisi koyarak paylaştı.
İŞTE O FOTOĞRAF
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Oğuzhan Koç Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.