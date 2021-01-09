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Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkından ilk fotoğraf geldi

Yılbaşını Çeşme'de birlikte geçiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti. Peş peşe yaptıkları açıklamalarla ilişkilerini doğrulayan çiftten ilk fotoğraf geldi. Demet Özdemir, Instagram hesabından Koç ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Giriş Tarihi: 09.01.2021 09:18
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Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkından ilk fotoğraf geldi

Yeni yıla baş başa giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yılın ilk bombası olarak tarihe geçti.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkından ilk fotoğraf geldi

Yaptıkları açıklamalarla aşk yaşadıklarını itiraf eden çiftten ilk fotoğraf da geldi.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkından ilk fotoğraf geldi

Demet Özdemir Instagram hesabından sevgilisiyle fotoğrafını kalp emojisi koyarak paylaştı.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkından ilk fotoğraf geldi

İŞTE O FOTOĞRAF

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkından ilk fotoğraf geldi

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Oğuzhan Koç Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.