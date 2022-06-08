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Haberler Galeri Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan’dan haber var! 59 yaşındaki Billur Kalkavan’ın sağlık durumu nasıl?

Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan’dan haber var! 59 yaşındaki Billur Kalkavan’ın sağlık durumu nasıl?

Geçen haftalarda akciğer kanseri ile mücadele ettiği gün yüzüne çıkan Billur Kalkavan, evde sağlıklı kilosuna kavuşamayınca hastaneye kaldırılmıştı. Doktoru ve sevgilisi ile karelerini paylaşan oyuncu, son kemoterapi ardından evine döndü. Kalkavan'ın o paylaşımı duygulandırdı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.06.2022 20:52
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Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan’dan haber var! 59 yaşındaki Billur Kalkavan’ın sağlık durumu nasıl?

Akciğer kanseri hastalığına yakalanan oyuncu Billur Kalkavan, doktorunun önerisi üzerine kilo almak için hastanede yatmaya başlamıştı.

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Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan’dan haber var! 59 yaşındaki Billur Kalkavan’ın sağlık durumu nasıl?

TABURCU OLDU

Üçüncü kemoterapi tedavisini gören 59 yaşındaki sanatçı, taburcu olduğunu duyurdu.

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Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan’dan haber var! 59 yaşındaki Billur Kalkavan’ın sağlık durumu nasıl?

"ÖZLEYECEĞİM AMA EVİMİ DE ÖZLEDİM"

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalkavan, "En büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile üçüncü kemoterapi sonrası bir haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum. Tüm şahane hemşirelere, hastanenin tüm personeline tekrar tekrar teşekkürler. 21 Haziran'da tekrar görüşmek üzere. Vallahi özleyeceğim ama evimi de özledim" ifadelerini kullandı.

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Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan’dan haber var! 59 yaşındaki Billur Kalkavan’ın sağlık durumu nasıl?

Billur Kalkavan hastalık sürecini anlattı...

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Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan’dan haber var! 59 yaşındaki Billur Kalkavan’ın sağlık durumu nasıl?

Akciğer kanseri olduğunu yönetmen Hamdi Alkan'ın sosyal medya paylaşımı ile öğrendiğimiz Kalkavan, hastalığını nasıl öğrendiğini, psikolojik durumunu ve hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı'nın bu süreçte kendisine verdiği desteği anlattı. İşte Sabah'tan Tuba Kalçık'ın Billur Kalkavan'la yaptığı o röportaj...