Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan’dan haber var! 59 yaşındaki Billur Kalkavan’ın sağlık durumu nasıl?

"ÖZLEYECEĞİM AMA EVİMİ DE ÖZLEDİM"

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalkavan, "En büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile üçüncü kemoterapi sonrası bir haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum. Tüm şahane hemşirelere, hastanenin tüm personeline tekrar tekrar teşekkürler. 21 Haziran'da tekrar görüşmek üzere. Vallahi özleyeceğim ama evimi de özledim" ifadelerini kullandı.