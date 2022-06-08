08 Haziran 2022, Çarşamba
Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan’dan haber var! 59 yaşındaki Billur Kalkavan’ın sağlık durumu nasıl?
Geçen haftalarda akciğer kanseri ile mücadele ettiği gün yüzüne çıkan Billur Kalkavan, evde sağlıklı kilosuna kavuşamayınca hastaneye kaldırılmıştı. Doktoru ve sevgilisi ile karelerini paylaşan oyuncu, son kemoterapi ardından evine döndü. Kalkavan'ın o paylaşımı duygulandırdı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 08.06.2022 20:52
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