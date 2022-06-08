Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in altın saçlı oğlu Kurt Efe kime benziyor? Yakışıklı oyuncu açıkladı: Oğlum kesinlikle…

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında olan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 sene önce evlendi. Bebek haberiyle hayranlarını heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, çocukları Kurt Efe'yi geçen aylarda kucaklarına alarak anne-babalık duygusunu tattı. Başak-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babasına benzediği bebek görmesine gidenler tarafından sık sık dile getirilse de henüz Kurt Efe fotoğrafı ünlü çift tarafından paylaşılmadı. Kıvanç Tatlıtuğ, geçen gün Etiler'de objektiflere yakalandı. Oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan oyuncu, babalık mutluluğunu yaşadı. Kurt Efe'nin kime benzediği sorusu yöneltilen Tatlıtuğ, bakın ne cevap verdi…