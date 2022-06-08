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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in altın saçlı oğlu Kurt Efe kime benziyor? Yakışıklı oyuncu açıkladı: Oğlum kesinlikle…

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in altın saçlı oğlu Kurt Efe kime benziyor? Yakışıklı oyuncu açıkladı: Oğlum kesinlikle…

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında olan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 sene önce evlendi. Bebek haberiyle hayranlarını heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, çocukları Kurt Efe'yi geçen aylarda kucaklarına alarak anne-babalık duygusunu tattı. Başak-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babasına benzediği bebek görmesine gidenler tarafından sık sık dile getirilse de henüz Kurt Efe fotoğrafı ünlü çift tarafından paylaşılmadı. Kıvanç Tatlıtuğ, geçen gün Etiler'de objektiflere yakalandı. Oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan oyuncu, babalık mutluluğunu yaşadı. Kurt Efe'nin kime benzediği sorusu yöneltilen Tatlıtuğ, bakın ne cevap verdi…

Giriş Tarihi: 08.06.2022 16:22
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in altın saçlı oğlu Kurt Efe kime benziyor? Yakışıklı oyuncu açıkladı: Oğlum kesinlikle…

Türkiye'nin hem başarılı oyunculuğu hem de yakışıklığıyla beğeni toplayan jönlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 sene önce "iyi günde, kötü günde 'evet'" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in altın saçlı oğlu Kurt Efe kime benziyor? Yakışıklı oyuncu açıkladı: Oğlum kesinlikle…

KURT EFE DÜNYAYA GELDİ

Geçen aylarda bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçen günlerde kucaklarına aldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in altın saçlı oğlu Kurt Efe kime benziyor? Yakışıklı oyuncu açıkladı: Oğlum kesinlikle…

ALTIN SAÇLI BEBEK

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyordu.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in altın saçlı oğlu Kurt Efe kime benziyor? Yakışıklı oyuncu açıkladı: Oğlum kesinlikle…

BABALIK DUYGUSUNU TATTI

Geçtiğimiz ay oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan oyuncu, babalık heyecanını anlattı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in altın saçlı oğlu Kurt Efe kime benziyor? Yakışıklı oyuncu açıkladı: Oğlum kesinlikle…

KURT EFE KİME BENZİYOR?

Oğlunun kime benzediği sorulan Tatlıtuğ, bakın ne yanıt verdi…