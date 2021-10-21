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Haberler Galeri Kan revan olacak, Hızır reis yasta! EDHO 200. bölüm fragmanı! İlyas'tan zehir zemberek sözler...

Kan revan olacak, Hızır reis yasta! EDHO 200. bölüm fragmanı! İlyas'tan zehir zemberek sözler...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyordu. 7. sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkacak dizinin 200. bölümü son dakika olarak paylaşıldı. Birçok ünlü isimin kadroya dahil olacağı yeni sezonda İlyas'ın vurulduğu anlar yürekleri ağızlara getirdi. Diziden ayrılacağı iddia edilen Ozan Akbaba'nın akıbeti merak ediliyor. Diğer yandan kardeşi vurulan Hızır Çakırbeyli, içeride çaresiz şekilde gelecek haberleri bekliyor. İşte, EDHO 200. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 21.10.2021 22:49 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 22:49
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Kan revan olacak, Hızır reis yasta! EDHO 200. bölüm fragmanı! İlyas’tan zehir zemberek sözler...

Kan revan olacak, Hızır reis yasta. EDHO 200. bölüm fragmanı. İlyas'tan zehir zemberek sözler geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın heyecanla beklenen 200. bölüm fragmanı yayınlandı. Yaz dönemi boyunca büyük bir merakla beklenen dizinin yeni bölümü Salı akşamı ekrana gelecek. Yayınlanan fragmanda, İlyas Çakırbeyli'nin düşmanları tarafından pusuya düşürülerek vuruluyor. Ozan Akbaba'nın yeni sezonda dizide olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, EDHO 200. bölüm fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kan revan olacak, Hızır reis yasta! EDHO 200. bölüm fragmanı! İlyas’tan zehir zemberek sözler...

İLYAS ÖLDÜ MÜ?

EDHO 200. bölüm fragmanı yayımlandı. Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Cemal Hünal'ın hedefinde İlyas var. Yayımlanan fragmanda İlyas'ı öldürme planları yapılıyor ve arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor.

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Kan revan olacak, Hızır reis yasta! EDHO 200. bölüm fragmanı! İlyas’tan zehir zemberek sözler...

Hızır Çakırbeyli ise İlyas'ın öldüğünü ifade ediyor. Fragmanda ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi dikkat çekiyor. İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise EDHO yeni bölümde netlik kazanacak.

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Kan revan olacak, Hızır reis yasta! EDHO 200. bölüm fragmanı! İlyas’tan zehir zemberek sözler...

EDHO'YA 11 BOMBA TRANSFER!

EDHO ekibine 11 oyuncu katıldı. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum da bu sezon dizinin kadrosunda yer alacak.

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Kan revan olacak, Hızır reis yasta! EDHO 200. bölüm fragmanı! İlyas’tan zehir zemberek sözler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölümleriyle her Salı ATV ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek.