Kan revan olacak, Hızır reis yasta! EDHO 200. bölüm fragmanı! İlyas'tan zehir zemberek sözler...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyordu. 7. sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkacak dizinin 200. bölümü son dakika olarak paylaşıldı. Birçok ünlü isimin kadroya dahil olacağı yeni sezonda İlyas'ın vurulduğu anlar yürekleri ağızlara getirdi. Diziden ayrılacağı iddia edilen Ozan Akbaba'nın akıbeti merak ediliyor. Diğer yandan kardeşi vurulan Hızır Çakırbeyli, içeride çaresiz şekilde gelecek haberleri bekliyor. İşte, EDHO 200. bölüm fragmanı...