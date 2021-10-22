Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dijital yayın platformu Netflix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Aşk 101 yeni sezonu büyük heyecanla takip edildi. Dizinin hayranları 3. sezon olup olmayacağını merak ediyor. Sosyal medyada sık sık gündem olan dizi hakkında beklenen açıklama geldi. İşte, Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? İşte açıklama...