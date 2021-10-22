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Haberler Galeri Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? İşte açıklama...

Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? İşte açıklama...

Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı Türk yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. İlk iki sezonu ile beğeni toplayan Aşk 101'in final yapıp yapmadığı sorgulanıyor. Kadrosunda; Alina Boz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı dizi hakkında beklenen açıklama geldi. İşte, Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? İşte açıklama...

Giriş Tarihi: 22.10.2021 01:42 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 01:42
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Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? İşte açıklama...

Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dijital yayın platformu Netflix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Aşk 101 yeni sezonu büyük heyecanla takip edildi. Dizinin hayranları 3. sezon olup olmayacağını merak ediyor. Sosyal medyada sık sık gündem olan dizi hakkında beklenen açıklama geldi. İşte, Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? İşte açıklama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? İşte açıklama...

AŞK 101 3. SEZON NE ZAMAN, OLACAK MI?

Netflix'in başarılı dizisi Aşk 101, 2. sezonu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Ancak hayranlarını üzecek gelişme yaşandı. Dizinin 2. sezon itibari ile veda ettiği öğrenildi.

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Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? İşte açıklama...

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

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Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? İşte açıklama...

1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

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Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? İşte açıklama...

Aşk 101 dizisinin 8 bölümden oluşan ilk sezon senaryosunu Meriç Acemi yazdı. Dizinin yönetmen koltuğuna Ahmet Katıksız oturuyor.