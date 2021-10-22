22 Ekim 2021, Cuma
Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? İşte açıklama...
Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı Türk yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. İlk iki sezonu ile beğeni toplayan Aşk 101'in final yapıp yapmadığı sorgulanıyor. Kadrosunda; Alina Boz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı dizi hakkında beklenen açıklama geldi. İşte, Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? İşte açıklama...
Giriş Tarihi: 22.10.2021 01:42 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 01:42
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