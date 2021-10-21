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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İlayda Çevik, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Diziye farklı bir soluk getiren Çevik, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Çevik'in estetiksiz fotoğrafları şoke etti. İlayda Çevik'in estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim...

Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 16:31
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle adından söz ettiren İlayda Çevik'in estetiksiz hali görenleri şoke etti. İşte güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Aslıhan Güner

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Aslıhan Güner

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Aslıhan Güner

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Bir Zamanlar Çukurova’nın BAslıhan Güneretül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti
Bir Zamanlar Çukurova’nın BAslıhan Güneretül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Aslıhan Güner