Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İlayda Çevik, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Diziye farklı bir soluk getiren Çevik, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Çevik'in estetiksiz fotoğrafları şoke etti. İlayda Çevik'in estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim...