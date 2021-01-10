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10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Kan kokusu alıp ölüm kusturacam" Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı! Bedelini ödeyecekler... "Kan kokusu alıp ölüm kusturacam" Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı! Bedelini ödeyecekler...
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı hayranları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Kuruluş Osman son bölümde; Targun'un Bala Hatun'un canına kast etmesi sonrasında obada sınır harbi yaşanıyor. Kuruluş Osman 41. son bölümde; Osman Bey yeni devletin ilk adımlarını atmak için tüm beyleri söğüte çağırıyor. Ancak hainlerin beyleri gafil avlayarak öldürmeleri Osman'ı çileden çıkarmıştır. Şimdi yeni planların devreye sokulacağı 42. bölüm fragmanı merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 10.01.2021 15:55
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Osman bey etrafına çeviren hainlerden habersiz planlarını yapıyor. Kuruluş Osman 41. son bölümde; Osman bey artık İnegöl Kalesini alarak devletin ilk adımlarını atmak istiyor. Ancak bu süreçte beyliklerin desteğini alarak hareket etmek istiyor. Söğüt'te toplanacak toy öncesinde yapılan saldırılar Osman Bey'i çileden çıkarıyor. Kuruluş Osman son bölümde; Flatyos'un kayıplara karışması ve Bala Hatun'a yapılan saldırı sonrasında obada düzen hepten bozulmuştur. Şimdi yeni ipuçlarının ortaya çıkacağı 42. bölüm fragmanı merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR KURULUŞ OSMAN 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.
OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'DEN HESAP SORDU
Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in kendinden habersiz Nikola ile buluşmasına tepkisi çok sert oldu.
Buluşmanın ardından obaya dönen Dündar Bey'i huzuruna çağıran Osman Bey, Savcı Bey ve Gündüz Bey'in şahitliğinde amcasından hesap sordu. Dündar Bey, buluşmayı kabul edip Nikola'ya karşı oyun kurmayı planladığını söylese de Osman Bey kendisinden habersiz bu girişimi nedeniyle Dündar Bey'i affetmedi. Yayının kirişini Dündar Bey'in boğazına geçiren Osman Bey "Bey soyundan gelenlerin kanı dökülmez emmi. Bu yüzden, ihanet ettiklerinde yay kirişiyle öldürmek gerekir. İmdi diyesin; bana haber etmeden kendi başına nasıl iş yaparsın? Obanın beyini nasıl çiğnersin?" diyerek hesap sordu.
İpin ucundaki Dündar Bey'in kendini savunmak için "Obada hain olduğundan şüphelenen sen değil miydin? Sana haber vermeye gelseydim, bunu görüp Nikola'ya yetiştirirlerdi. Kendi başıma iş gördüğüm belli olsun istedim" sözlerine Osman Bey, "Merak etmeyesin emmi. Obada tek bir hain bile bırakmayacağım.
Hepsini geberteceğim. Bana oyun oynamaya kalkanların hali nice olmuştur düşünesiniz. Aynı akıbete uğramak istemeyen adımlarını doğru atacak. Ve dahi benim için bile olsa benden habersiz bir iş edilmeye kalkılmayacak. Bunu böyle bilesiniz" sözierlyle cevap verdi.