"Kan kokusu alıp ölüm kusturacam" Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı! Bedelini ödeyecekler...

OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'DEN HESAP SORDU

Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in kendinden habersiz Nikola ile buluşmasına tepkisi çok sert oldu.

Buluşmanın ardından obaya dönen Dündar Bey'i huzuruna çağıran Osman Bey, Savcı Bey ve Gündüz Bey'in şahitliğinde amcasından hesap sordu. Dündar Bey, buluşmayı kabul edip Nikola'ya karşı oyun kurmayı planladığını söylese de Osman Bey kendisinden habersiz bu girişimi nedeniyle Dündar Bey'i affetmedi. Yayının kirişini Dündar Bey'in boğazına geçiren Osman Bey "Bey soyundan gelenlerin kanı dökülmez emmi. Bu yüzden, ihanet ettiklerinde yay kirişiyle öldürmek gerekir. İmdi diyesin; bana haber etmeden kendi başına nasıl iş yaparsın? Obanın beyini nasıl çiğnersin?" diyerek hesap sordu.