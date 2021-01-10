"Hainler kendi pususunda boğulacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Planlar alt üst...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. EDHO son bölümde; Tipi'nin hayatını kurtarmak isteyen Hızır, masanın 14. kuralını gündeme alarak kendi canının alınmasını istiyor. Yaman istediği tüm hedeflere ulaşmaya yakındır. Ancak diğer yandan Ceylan, Ebru'nun açıklarını yakalamak için planlarını devreye sokmuştur. İlyas ve Alpaslan ise alınan karar sonrasında neye uğradığını şaşırmıştır. Alparslan artık planlarını daha hızlı devreye sokmaya çalışacaktır. Dizinin hayranları her pazar yayınlanan fragmanın neden yayınlanmadığını sorguluyor. İşte EDHO 179. bölüm fragmanı...