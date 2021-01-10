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10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Hainler kendi pususunda boğulacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Planlar alt üst... "Hainler kendi pususunda boğulacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Planlar alt üst...
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizide sırlar son bölümlerde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm son bölümde; Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında ajanlık yapan Ebru'nun hain olduğu ortaya çıktı. Tipi ise sinirlerine hakim olamayarak Rafet'i öldürmüştür. Zor durumda kalan Hızır ise kararını açıkladı. EDHO son bölümde; Hızır, masanın 14. kurulanı hatırlatarak kendi canının alınmasını istedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor.
Giriş Tarihi: 10.01.2021 16:22
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. EDHO son bölümde; Tipi'nin hayatını kurtarmak isteyen Hızır, masanın 14. kuralını gündeme alarak kendi canının alınmasını istiyor. Yaman istediği tüm hedeflere ulaşmaya yakındır. Ancak diğer yandan Ceylan, Ebru'nun açıklarını yakalamak için planlarını devreye sokmuştur. İlyas ve Alpaslan ise alınan karar sonrasında neye uğradığını şaşırmıştır. Alparslan artık planlarını daha hızlı devreye sokmaya çalışacaktır. Dizinin hayranları her pazar yayınlanan fragmanın neden yayınlanmadığını sorguluyor. İşte EDHO 179. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN YENİ YIL KARARI
EDHO'nun 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı ve yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? "Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.
YAMANLARIN HAİN PLANI
Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.
KORKMAZLARIN AMACI NE?
Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.