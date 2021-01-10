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Milyoner'e damga vuran Kur'an-ı Kerim sorusu! Azrail'le ilgili bu gerçeği biliyor musunuz?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 125.000 TL'deki Kur'an-ı Kerim sorusu damga vurdu. 125.000 TL'lik soruyu gören yarışmacıya Hz. Azrail'le ilgili bir soru yöneltildi. Yarışmacıyla birlikte milyonlar cevabı yeni öğrendi! İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 10.01.2021 00:44 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 00:46
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Milyoner'e damga vuran Kur'an-ı Kerim sorusu! Azrail'le ilgili bu gerçeği biliyor musunuz?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner, yine birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Özellikle 125.000 TL değerindeki Kur'an-ı Kerim sorusuysa geceye damga vurdu. İşte yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyoner'e damga vuran Kur'an-ı Kerim sorusu! Azrail'le ilgili bu gerçeği biliyor musunuz?
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Milyoner'e damga vuran Kur'an-ı Kerim sorusu! Azrail'le ilgili bu gerçeği biliyor musunuz?
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Milyoner'e damga vuran Kur'an-ı Kerim sorusu! Azrail'le ilgili bu gerçeği biliyor musunuz?
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Milyoner'e damga vuran Kur'an-ı Kerim sorusu! Azrail'le ilgili bu gerçeği biliyor musunuz?