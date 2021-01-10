Milyoner'e damga vuran Kur'an-ı Kerim sorusu! Azrail'le ilgili bu gerçeği biliyor musunuz?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 125.000 TL'deki Kur'an-ı Kerim sorusu damga vurdu. 125.000 TL'lik soruyu gören yarışmacıya Hz. Azrail'le ilgili bir soru yöneltildi. Yarışmacıyla birlikte milyonlar cevabı yeni öğrendi! İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 10.01.2021 00:44 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 00:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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