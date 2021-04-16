"Kan beyinlere sıçrayacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Gamı kederi bitmiyor...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır ve İlyas'ın mekandan alınmasının ardından ekip hazırlık yapıyor. Behzat önderliğinde yapılan plan sonrasında herkes ele geçiriliyor. Ancak amcalarını kurtarmak için hazırlığa koyulan Alpaslan herkesi kurtarıyor. İlyas ve Hızır'ın esir alındığını duyan Çakırbeyli kadınları ise neye uğradığını şaşırıyor. Bahar'ın vurulması sonrasında Hızır'ın yapacağı hamle merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı...