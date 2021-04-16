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Haberler Galeri "Kan beyinlere sıçrayacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Gamı kederi bitmiyor...

"Kan beyinlere sıçrayacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Gamı kederi bitmiyor...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır ve İlyas'ın mekandan alınmasının ardından ekip hazırlık yapıyor. Behzat önderliğinde yapılan plan sonrasında herkes ele geçiriliyor. Ancak amcalarını kurtarmak için hazırlığa koyulan Alpaslan herkesi kurtarıyor. İlyas ve Hızır'ın esir alındığını duyan Çakırbeyli kadınları ise neye uğradığını şaşırıyor. Bahar'ın vurulması sonrasında Hızır'ın yapacağı hamle merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 20:14
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Kan beyinlere sıçrayacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Gamı kederi bitmiyor...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. EDHO son bölümde yaşanan gelişmeler sonrasında olacaklar merak ediliyor. Hızır, tutsak tutuldukları yerden kimin onların kurtardığını araştırmaya başlıyor. Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu planı yaptığını düşünürken, Hızır yeğeni Alpaslan'dan şüpheleniyor. Tuncay'ın intikamını isteyen İlhan ve Ercan, Bahar üzerinden yeni plan kuruyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı...

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Kan beyinlere sıçrayacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Gamı kederi bitmiyor...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 191. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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Kan beyinlere sıçrayacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Gamı kederi bitmiyor...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 190. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer.

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Kan beyinlere sıçrayacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Gamı kederi bitmiyor...

Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir. Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

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Kan beyinlere sıçrayacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Gamı kederi bitmiyor...

Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer.