Survivor'da diskalifiye furyası! O iki isim topun ucunda! Sakatlıklar baş ağrıttı...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Heyecan seviyesi yükselen yarışmada sakatlıklar sonrasında hayranlarını üzecek açıklamalar gelebilir. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2021'de birçok isim daha yarışmanın başında sakatlıklar sebebiyle diskalifiye edilmişti. Gelen son dakika haberlerine göre bu isimlere yeni kişiler eklenebilir. Hal böyle olunca kanal ve Acun Ilıcalı tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.