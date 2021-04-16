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Haberler Galeri Survivor'da diskalifiye furyası! O iki isim topun ucunda! Sakatlıklar baş ağrıttı...

Survivor'da diskalifiye furyası! O iki isim topun ucunda! Sakatlıklar baş ağrıttı...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Heyecan seviyesi yükselen yarışmada sakatlıklar sonrasında hayranlarını üzecek açıklamalar gelebilir. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2021'de birçok isim daha yarışmanın başında sakatlıklar sebebiyle diskalifiye edilmişti. Gelen son dakika haberlerine göre bu isimlere yeni kişiler eklenebilir. Hal böyle olunca kanal ve Acun Ilıcalı tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 16.04.2021 19:11 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 19:11
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Survivor'da diskalifiye furyası! O iki isim topun ucunda! Sakatlıklar baş ağrıttı...

Survivor'da diskalifiye furyası! O iki isim topun ucunda! Sakatlıklar baş ağrıttı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'de sular durulmuyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2021'de sakatlıklar sonrasında diskalifiye haberleri gelmeye devam ediyor. Poyraz'ın sakatlığı sonrasında meraklı bekleyiş sürerken, şimdi de Merve'nin burnunda oluşan kırık sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Acun Ilıcalı'dan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

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Survivor'da diskalifiye furyası! O iki isim topun ucunda! Sakatlıklar baş ağrıttı...

SURVİVOR MERVE AYDIN SAĞLIK DURUMU NASIL, DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Salı akşamı yayımlanan bölümde iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunda parkurdaki hızıyla dikkat çeken Aydın, burnunu parkura çarparak kanlar içinde kalmıştı. Oyuna devam edemeyen yarışmacı doktor Metin Kuş tarafından kontrol edildi. Burnunda kırık olduğu tespit edilen Aydın'ın hastaneye kaldırıldı.

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Survivor'da diskalifiye furyası! O iki isim topun ucunda! Sakatlıklar baş ağrıttı...

Metin Kuş'un 'Merve oynayamazsın' demesi üzerine Merve, "Metin ağabey durursa oynayabilirim. Ben alışkınım" dedi. Ancak oyuna devam edemedi. Acun Ilıcalı ise konseyde, Merve Aydın'ın burnundaki kırığın parçalı olduğunu belirtmişti. Merve Aydın'ın son durumu ise bu akşam netleşecek.

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Survivor'da diskalifiye furyası! O iki isim topun ucunda! Sakatlıklar baş ağrıttı...

SURVİVOR POYRAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? POYRAZ ELENECEK Mİ?

Poyraz'ın dizinde oluşan ödem nedeniyle doktor Metin Kuş'tan rapor bekleniyor. Poyraz'ın sağlık durumu hakkında Acun Ilıcalı "Pozitif görmüyorum" dedi. Acun, eğer Poyraz'ın sağlığına kalıcı bir zarar verecekse yarışmaya veda edebileceğini söyledi.

Poyraz'ın Survivor'dan diskalifiye olup olmayacağı bir hafta sonra doktor raporu belli olduğunda açıklanacak.

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Survivor'da diskalifiye furyası! O iki isim topun ucunda! Sakatlıklar baş ağrıttı...

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'in 15 Nisan tarihli bölümünde kaptanların seçilmesinin ardından takımlar ödül oyunu için parkura geldi. Büyük rekabetin giderek arttığı Survivor'da yarışmacılar, parkurda kazanmak için adeta canını dişine taktı.