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Doğduğun Ev Kaderindir hayranlarına şok! Bu kez yönetmen açıkladı! O tarihten sonra...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisi için kafa karıştıran açıklama geldi. Reytinglerde son dönemde yüzü gülmeyen dizi için yeni bir dizi ortaya atıldı. Çarşamba akşamları sevenlerinin karşısına çıkan dizinin başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol paylaşıyordu. Ancak dizinin yapımcısı tarafından üzecek haber geldi.

Giriş Tarihi: 17.04.2021 00:51
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Doğduğun Ev Kaderindir hayranlarına şok! Bu kez yönetmen açıkladı! O tarihten sonra...

Doğduğun Ev Kaderindir hayranlarına şok! Bu kez yönetmen açıkladı! O tarihten sonra değişecek. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir için yeni iddia ortaya atıldı. Dizinin 2.sezonunda izleyici sayısı biraz azaldı. Reyting sıralamalarında geride kalan dizi ile ilgili açıklama geldi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddiası hayranlarını üzdü. Gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğduğun Ev Kaderindir hayranlarına şok! Bu kez yönetmen açıkladı! O tarihten sonra...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FİNAL Mİ YAPACAK?

Sevilen dizinin final yapacağı iddialarına yönelik doğrulanmış açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

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Doğduğun Ev Kaderindir hayranlarına şok! Bu kez yönetmen açıkladı! O tarihten sonra...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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Doğduğun Ev Kaderindir hayranlarına şok! Bu kez yönetmen açıkladı! O tarihten sonra...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep patronluğunun ilk gününde çok heyecanlıdır. Barış Zeynep'in hukuk danışmanı olarak şirkette yerini alır. Nesrin'in abisi olarak hayatlarına giren Tarık'tan ilk görüşte negatif elektrik alır.

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Doğduğun Ev Kaderindir hayranlarına şok! Bu kez yönetmen açıkladı! O tarihten sonra...

Gülbin bir yabancı olarak, Nesrin adıyla Zeynep'in hayatına sızsa da geride bıraktıkları kız çocuğu Gülbin olarak karşılarına çıkmak için doğru zamanı bekleyecektir.