Doğduğun Ev Kaderindir hayranlarına şok! Bu kez yönetmen açıkladı! O tarihten sonra değişecek. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir için yeni iddia ortaya atıldı. Dizinin 2.sezonunda izleyici sayısı biraz azaldı. Reyting sıralamalarında geride kalan dizi ile ilgili açıklama geldi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddiası hayranlarını üzdü. Gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.