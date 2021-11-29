29 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran herkesi şaşkına çevirdi! O fotoğrafı olay oldu

Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran herkesi şaşkına çevirdi! O fotoğrafı olay oldu

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Hande karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Merve Çağıran, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla son yılların parlayan isimlerinden olan Çağıran'ın yıllar içinde yaşadığı değişim ise olay oldu. Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönen güzel oyuncunun eski hali görenleri şoke etti. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Merve Çağıran'ın estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 16:33
  • 1
  • 64
Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran herkesi şaşkına çevirdi! O fotoğrafı olay oldu

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Hande karakteriyle adından söz ettiren Merve Çağıran'ın yıllar önceki hali görenleri şaşırttı. Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönen güzel oyuncunun eski hali görenleri şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 64
Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran herkesi şaşkına çevirdi! O fotoğrafı olay oldu

İşte Merve Çağıran başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

  • 3
  • 64
Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran herkesi şaşkına çevirdi! O fotoğrafı olay oldu

Çağla Şıkel

  • 4
  • 64
Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran herkesi şaşkına çevirdi! O fotoğrafı olay oldu

Miray Daner

  • 5
  • 64
Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran herkesi şaşkına çevirdi! O fotoğrafı olay oldu

Miray Daner