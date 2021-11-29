Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran herkesi şaşkına çevirdi! O fotoğrafı olay oldu

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Hande karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Merve Çağıran, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla son yılların parlayan isimlerinden olan Çağıran'ın yıllar içinde yaşadığı değişim ise olay oldu. Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönen güzel oyuncunun eski hali görenleri şoke etti. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Merve Çağıran'ın estetiksiz hali...